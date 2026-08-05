X!

Terviseamet: puukentsefaliiti ja -borrelioosi haigestumine on kasvutrendis

Eesti
Puuk
Puuk Autor/allikas: ERR
Eesti

Kätte on jõudnud puugihaiguste kõrghooaeg. Terviseameti teatel on puukentsefaliiti ja -borrelioosi haigestumine kasvutrendis.

Kes mõnd puugihaigust põdenud, teab, et need pisikesed loomad on tõeline looduse hirm. Muusik Ruslan Trochynskyil on see kogemus käes. Juuni lõpus saunavihta tehes avastas ta endalt puugi, mille järel lõi esmalt välja borrelioos.

"Läksingi magama ja hommikul juba oligi peavalu. Peavalu, liigesed hakkasid valutama ja siis palavik 37, mitte suur," lausus Trochinskyi.

Pärast kahenädalast antibiootikumikuuri läks mehe olemine aga veelgi halvemaks.

"Siis ma tundsin, et mul on väga halb. 39 palavik ja perearst ütles, et mine kohe EMO-sse. Seal avastati, et mul on juba entsefaliit ja meningiit. Õnneks ma reageerisin väga kiiresti ja entsefaliit ei löönud ajusse, vaid ainult ümber," sõnas muusik.

Just praegu on nende haiguste kõrghooaeg, kuigi haigeks jääda võib igal aastaajal.

"Kui me vaatame pikaajalist trendi, siis kahjuks haigestumine üldjuhul on tõusutrendis, aga kui me võrdleme eelmise või üle-eelmise aasta sama perioodi - periood jaanuarist juuni lõpuni -, siis üldiselt on numbrid samad," ütles terviseameti nakkushaiguste osakonna juhataja Julia Geller.

Geller lisas, et kahe aasta võrdlus õiget pilti olukorrast ette ei anna, kuna muutujaid on palju, näiteks inimeste liikumine ja ilmastikutingimused. Puukborrelioosi on tänavu haigestunud üle 1200 inimese, entsefaliiti üle 50 inimese.

Päris puugivaba kohta Eestis polegi.

"Saaremaa on selline puugirikas koht, Hiiumaa, Vormi saar. Üldiselt läänerannik ka ja seal mängib rolli samuti see, et rändlindude rändteed käivad mööda läänerannikut ehk nad toovad neid tekitajaid ja puuke ka sinna," sõnas Geller.

Kuigi palju räägitakse, et borrelioosist annab märku hammustuskoha ümber tekkiv punane sõõr, siis tegelikkuses ei moodustu seda umbes kolmandikul nakatunutest. Haiguse ravimata jätmine võib välja lüüa aga hiljemgi.

"Kas mitu kuud hiljem või ka aasta hiljem tekivad need teisesed nähud. Reeglina need inimesed saavad ikkagi terveks. Teinekord infektsioonidejärgselt võivad jääda väsimus ja jõuetus, aga see võiks ka reeglina ajapikku siiski üle minna," ütles perearst Reet Laidoja.

Olgu öeldud, et Ruslan taastub enam kui kuu aega tagasi saadud haigustest veel praegugi.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

ela kaasa

SUVEKONTSERT

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

22:34

Zelenski: tõrjerakettide tarnete vähenemise põhjus võib olla poliitiline

22:33

Kink enne euromängu: mehed on selle oma higi ja vaevaga välja võidelnud

21:49

ETV spordisaade, 5. august

21:29

Pärnumaal toimub naismootorratturite kokkutulek

21:24

Peipsiveerel avati uus galerii KolkjART

21:24

Neljapäeval on päikseline ja soe ilm

21:19

Terviseamet: puukentsefaliiti ja -borrelioosi haigestumine on kasvutrendis

21:15

Vastuoluline golfisari leidis salapärase investori

21:12

ERR USA-s: Washington pole Ukraina sõja lõpetamisest veel loobunud

20:42

Naiste jalgpallikoondis sai koduseks Balti turniiriks soodsa loosi

tule tööle

eesti raadio äpp

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

17:20

Ukraina süütas õhurünnakuga Wildberriese lao Tuula oblastis Uuendatud

04.08

Andmekaitse inspektsioon peatas juurdepääsu Treimann-Legranti veebilehele

15:23

Saksamaal tabas droon kaubalennukit Uuendatud

06:31

Keelenõuded lasteaedades: lahkuvad sajad abiõpetajad

12:02

Ühtegi loobub tervise tõttu presidendikandidaadiks pürgimisest Uuendatud

11:04

Eesti saab riigikaitse investeeringuteks laenu kuni 2,34 miljardit Uuendatud

11:46

Ukraina väitel tuuakse Venemaa lääneossa Põhja-Korea raketiüksus

04.08

Rootsi vangide tõttu otsib Tartu vangla oma meeskonda ligi 300 uut töötajat

07:03

Tartu tudengid on hakanud ühiselamutele eelistama üürikortereid

04.08

Eestisse jõuab saaste Lõuna-Euroopa põlengutest, hoogu kogub super-El Niño

ilmateade

SPORT

22:33

Kink enne euromängu: mehed on selle oma higi ja vaevaga välja võidelnud

21:49

ETV spordisaade, 5. august

21:15

Vastuoluline golfisari leidis salapärase investori

20:42

Naiste jalgpallikoondis sai koduseks Balti turniiriks soodsa loosi

loe: kultuur

21:24

Peipsiveerel avati uus galerii KolkjART

14:49

Paavli kultuurivabrikus esineb Soome popartist Jaakko Eino Kalevi

13:25

Tartu Uues Teatris esietendub kolme riigi koostöös sündinud sensoorne lavastus

12:49

Loomingu Raamatukogus ilmus Nobeli laureaadi John Steinbecki viimane romaan

loe: eeter

16:58

Putukateadlane: igal aastal jõuab Eestisse mitu uut putukaliiki

16:41

Anne Eenpalu: raadio oli minu esimene kirg

15:42

Mart Mikk: ooper on seltskondliku ajaveetmise koht

15:01

Mart Laar: jäägrikriis pani proovile noore Eesti riigi kaitsejõud

Raadiouudised

18:35

Päevakaja (05.08.2026 18:00:00)

17:50

Taro sai ametitelt sisekaitse nõuande

17:15

Töötleva tööstuse toodangu maht kahanes juunis viiendat kuud järjest

16:20

Vaarikakasvatajad saavad tänavu korraliku saagi

16:10

Kõigil nõutava keeleoskusega inimestel pole lasteaias töötamiseks vajalikku ettevalmistust

15:55

Raadiouudised (05.08.2026 15:00:00)

15:35

Reini jõe veetaseme langus tõstab Saksamaal kütusehindu

12:30

USA analüütikud: Ukraina õhutõrjet tuleb tugevdada

12:25

Ühtegi loobus presidendikandidaadiks pürgimisest

12:20

Neljapäeval tõuseb õhutemperatuur kuni 28 kraadini

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo