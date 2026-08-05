Terviseamet: puukentsefaliiti ja -borrelioosi haigestumine on kasvutrendis

Kätte on jõudnud puugihaiguste kõrghooaeg. Terviseameti teatel on puukentsefaliiti ja -borrelioosi haigestumine kasvutrendis.

Kes mõnd puugihaigust põdenud, teab, et need pisikesed loomad on tõeline looduse hirm. Muusik Ruslan Trochynskyil on see kogemus käes. Juuni lõpus saunavihta tehes avastas ta endalt puugi, mille järel lõi esmalt välja borrelioos.

"Läksingi magama ja hommikul juba oligi peavalu. Peavalu, liigesed hakkasid valutama ja siis palavik 37, mitte suur," lausus Trochinskyi.

Pärast kahenädalast antibiootikumikuuri läks mehe olemine aga veelgi halvemaks.

"Siis ma tundsin, et mul on väga halb. 39 palavik ja perearst ütles, et mine kohe EMO-sse. Seal avastati, et mul on juba entsefaliit ja meningiit. Õnneks ma reageerisin väga kiiresti ja entsefaliit ei löönud ajusse, vaid ainult ümber," sõnas muusik.

Just praegu on nende haiguste kõrghooaeg, kuigi haigeks jääda võib igal aastaajal.

"Kui me vaatame pikaajalist trendi, siis kahjuks haigestumine üldjuhul on tõusutrendis, aga kui me võrdleme eelmise või üle-eelmise aasta sama perioodi - periood jaanuarist juuni lõpuni -, siis üldiselt on numbrid samad," ütles terviseameti nakkushaiguste osakonna juhataja Julia Geller.

Geller lisas, et kahe aasta võrdlus õiget pilti olukorrast ette ei anna, kuna muutujaid on palju, näiteks inimeste liikumine ja ilmastikutingimused. Puukborrelioosi on tänavu haigestunud üle 1200 inimese, entsefaliiti üle 50 inimese.

Päris puugivaba kohta Eestis polegi.

"Saaremaa on selline puugirikas koht, Hiiumaa, Vormi saar. Üldiselt läänerannik ka ja seal mängib rolli samuti see, et rändlindude rändteed käivad mööda läänerannikut ehk nad toovad neid tekitajaid ja puuke ka sinna," sõnas Geller.

Kuigi palju räägitakse, et borrelioosist annab märku hammustuskoha ümber tekkiv punane sõõr, siis tegelikkuses ei moodustu seda umbes kolmandikul nakatunutest. Haiguse ravimata jätmine võib välja lüüa aga hiljemgi.

"Kas mitu kuud hiljem või ka aasta hiljem tekivad need teisesed nähud. Reeglina need inimesed saavad ikkagi terveks. Teinekord infektsioonidejärgselt võivad jääda väsimus ja jõuetus, aga see võiks ka reeglina ajapikku siiski üle minna," ütles perearst Reet Laidoja.

Olgu öeldud, et Ruslan taastub enam kui kuu aega tagasi saadud haigustest veel praegugi.