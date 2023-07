Taani ja Rootsi kaaluvad koraani põletamise keelustamist saatkondade ees

Taani ja Rootsi valitsused püüavad leida seaduslikke viise peatamaks koraani koopiate põletamist välisriikide saatkondade ees. Sellest teatas Taani välisminister Lars Løkke Rasmussen Taani rahvusringhäälingule DR.

Lars Løkke Rasmusseni sõnul toimus Taanis ainuüksi pühapäeval viis koraani põletamist. Rootsi peaminister Ulf Kristersson teatas eraldiseisvalt, et ta suhtleb aktiivselt Taani peaministri Mette Frederiksen ning sarnane protsess on töös ka Rootsis. Kristersson rõhutas oma teatas julgeolekukaalutlustele, vahendas Al Jazeera.

Soome Yle tõi esile, et Soome seaduste tõttu saab sealne politsei juba praegu peatada koraani koopia põletamise ning usulise rahu rikkumine on Soome karistatav. Samas Taanis kaotati 2017. aastal usuteotuse seadus ära soovides maksimeerida riigis sõnavabadust.

Koraani koopiate põletamine kahjustab Taanit välismaal

Taani välisministeerium teatas pühapäeval, et kuigi riik toetab sõnavabadust, siis on koraani koopia põletamine väga solvav ja lõhestav. Samas teatas toodi esile Taani valitsuse kavatsus uurida võimalusi sekkumaks kui teisi riike, kultuure ja religioone võidakse solvata ning kui sellisel teguviisil võivad olla Taani jaoks negatiivsed tagajärjed.

Taani välisministeeriumi hinnangul on mõnedel juhtudel sellise tegevuse ainus eesmärk solvata ja provotseerida reaktsioone teistes riikides, millel võib olla negatiivne mõju mitte ainult Taanile, vaid ka teistele riikidele. Samuti võivad sel tegevusel olla Taani jaoks julgeolekualased tagajärjed. Teate kohaselt on 15 välisriigi valitsust mõistnud Taani hukka ning mitmes riigis on Taani suursaadikud kutsutud vaibale. Samuti tungisid koraani koopiate põletamiste tõttu pahased iraaklased Bagdadis Rootsi saatkonda ja panid selle põlema.

Protest koraani põletamise vastu Srinagaris Indias Autor/allikas: SCANPIX/Idrees Abbas/SOPA Images via ZUMA Press Wire

Koraani koopiate põletamist arutab esmaspäeval islamikoostöö organisatsioon

Esmaspäeval arutab Taanis ja Rootsis toimunud koraani koopia põletamisi ka islamikoostöö organisatsioon (OIC), kuhu kuulub 57 riiki. Pühapäeval suhtlesid nii Taani kui ka Rootsi välisministrid OIC peasekretäriga telefoni teel. Mõlemad ministrid kinnitasid, et nende valitsused mõistavad koraani koopia rüvetamise hukka ning soovivad häid suhteid OIC liikmetega.

Sel kuul on paremradikaalsed aktivistid põletanud islami püha raamatu koraani koopiaid Taanis nii Iraagi, Egiptuse kui ka Türgi saatkonna ees. Samuti pani Rootsis ühe koraani koopia avalikult põlema üks riigis elav Iraagi kodanik.

Eraldiseisvalt teatas Reuters, et Türgi välisminister Hakan Fidan ärgitas Rootsit pühapäeval võtma ette konkreetseid samme ennetamaks koraani koopiate põletamisi. Allika sõnul arutasid kaks välisministrit ka Rootsi NATO-taotlust, mida Türgi ei ole veel heaks kiitnud.