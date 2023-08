Stockholmis süütasid kaks islamikriitikut koraani

Samuti põletasid nad pilte moslemite usujuhtidest.

Politsei põletamist ei peatanud, ent vahistas ühe meeleavaldust takistanud inimese.

Viimastel nädalatel on Rootsis toimunud mitu koraanipõletamist ning seetõttu on näiteks Suurbritannia ja Ameerika Ühendriigid väljastanud reisihoiatuse võimalike terrorirünnakute suhtes.

Suurbritannia reisihoiatuses öeldakse, et Rootsi ametivõimud on teinud küll erinevaid samme võimalike rünnakuplaanide takistamiseks ning pidanud kinni inimesi, ent kodanikud peaksid siiski Rootsi reisimisel olema tähelepanelikud.

Rootsis on koraani põletamine lubatud ning see on häirinud mitut moslemienamusega riiki, nende seas Türgit.