Tsahkna omab endiselt osa välihaiglaid arendavast ettevõttest

Välisminister Margus Tsahkna ei näe huvide konflikti asjaolus, et tema endine tööandja ja praegune äripartner välihaiglate tootja Semetron on teeninud Eesti ja välisriikide diplomaatilistest tehingutest miljoneid eurosid, ent lubab enda osaluse äris siiski maha müüa, kirjutab Eesti Ekspress .

Oma varasema poliitkarjääri ajal kaitseministri ja riigikogu liikmena toimetanud Tsahkna edendas neis ameteis jõuliselt kaitsetööstuse huvisid, märgib ajaleht. Hiljem sai temast kaitsetööstusfirma Semetron ekspordijuht, kes pidi hankima ettevõttele Eestist ja välisriikidest lepinguid.

Kuigi Tsahkna on nüüd juba kevadest saadik uuesti minister, ei saa Semetroni heaks töötamist nimetada tema eelmiseks "töökohaks", sest Tsahkna on endiselt Semetroni välihaiglate äriga seotud ärikeha MM Hospital OÜ osanik.

Tsahknale kuulub viiendik sõjatandrile minevaid haiglaid ehitavast MM Hospital OÜ-st, kuid selle enamusosanikuks on eri ettevõtete kaudu suurärimees Margus Linnamäe. Viimane on äriregistri andmetel ka ettevõtte tegelik kasusaaja, kirjutas ERR.ee juba aprillis pärast seda, kui Tsahkna välisministriks sai.

Selle nädala Ekspress kirjutab, et viimane välihaiglate tehing Islandi välisministeeriumiga sündis Tsahkna ministriameti ajal ning selle tulemusel tegi riik Semetronilt järjekordsed tellimused. Eesti välisministri osalusega MM Hospital on teeninud Tsahkna ministriks olemise perioodil 4,3 miljonit eurot tulu.

Lisaks on Eesti riik koos Leeduga välja kuulutanud hanke ostmaks kahasse veel kuni 150 miljoni euro eest välihaiglaid.

Tsahkna ja ministeeriumi ametnikud väidavad, et seda kõike korraldab ainult ja ainult kaitseministeerium ning välisministeerium nendesse riikidevahelistesse tehingutesse ei puutu kuidagi, kuid erinevad tehingud ja kaitsetööstuse visiidid, mille Tsahkna erasektoris töötades korraldas, sündisid teiste hulgas just Eesti välisministeeriumi toel, tõdeb ajaleht.

Välisriigid on läbi diplomaatiliste tehingute maksnud Eestile kokku 28,3 miljonit eurot, et anda Ukrainale konteiner-välihaiglad, mille on ehitanud eranditult Semetron.

Tsahkna rõhutas Eesti Ekspressile antud kommentaaris, et tema tegevus erasektoris lõppes valitsuse liikmeks saamisega ning parasjagu soovib ta oma mobiilsete haiglate äri maha müüa.

"Praegu käivad läbirääkimised ka MM Hospitali passiivse osaluse müügi tingimuste üle, kuna ettevõtte teised osanikud tegid peale valitsusse minekut pakkumise," teatas Tsahkna.