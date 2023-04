Tsahkna lubas Margus Linnamäe ettevõtte juhtorganeist lahkuda

Välisminister Margus Tsahknale (Eesti 200) kuulub äriregistri andmetel kaitsetööstuse valdkonnas tegutsev Defendest OÜ, aga ka osalus MM Hospital OÜ-s, kus tema kaasosanikuks on suurärimees Margus Linnamäe. Tsahkna sõnul on ta praeguseks kõigi endaga seotud osaühingute juhtorganitest lahkunud ning see info kajastub lähiajal ka äriregistris.

Margus Tsahknal on osalus mitmes ettevõttes. Mullu juulis tegevust alustanud MM Hospital OÜ-st viiendik kuulub Tsahknale, kuid selle enamusosanikuks on eri ettevõtete kaudu suurärimees Margus Linnamäe. Viimane on äriregistri andmetel ka ettevõtte tegelik kasusaaja.

Kuna MM Hospital on tegutsenud lühikest aega, ei ole ettevõte esitanud veel majandusaasta aruannet, kuid äriregistrist nähtub, et töötajaid on seal üks ning tänavu esimeses kvartalis maksti tööjõumakse üle 23 000 euro. Maksustatavat käivet samal ajavahemikul ei olnud.

Lisaks on Tsahkna ainuomandis Defendest OÜ, mis on tegutsenud üle kolme aasta. 2021. aasta kohta esitatud aruandes teatab ettevõte, et nende tegevuseks on eelkõige ekspordipotentsiaaliga Eesti ettevõtete tutvustamine ning kontaktide loomine erinevate valitsuste ja organisatsioonidega. Defendesti pikaajaliseks klientideks on aruande kohaselt olnud Eesti kaitsetööstuse ja IT-ettevõtted.

2021. aastal oli Defendesti käive 66 000 eurot ja kasuminumber jäi veidi alla 37 000 euro. Mullu detsembrist kuni veebruari lõpuni oli ettevõttel maksustatavat käivet 70 000 eurot.

Osalus on Tsahknal Defendesti kaudu ka MTJ Varad OÜ-s, mille põhitegevusalaks on lõbustus- ja vaba aja tegevused. Temaga koos on seal osanikeks erakonnakaaslane Tarmo Tamm ja ettevõtja Priit Alamäe, kes oli mullu enim Eesti 200-le annetanud eraisik.

Tsahknale kuulub ka pool osaühingust Kannistiku Varad. Veidi üle aasta eest asutatud ettevõtte tegevusalaks on enda kinnisvara ost ja müük ning kaasosanikuks on seal Urmas Tsahkna. Selle aasta esimeses kvartalis oli ettevõtte käive 1680 eurot, kuid ühtki töötajat selle hingekirjas ei olnud.

ERR uuris Tsahknalt, kas tema osalused, eriti aga ühine äritegevus Eestis paljudes valdkondades mõjuka suurettevõtja Margus Linnamäega, ei tekita huvide konflikti. Tsahkna vastas, et valitsuse seaduse järgi ei tohi valitsuse liige osaühinguse juhatusse või nõukokku kuuluda.

"Sellest lähtudes olen kõigi minuga seotud osaühingute juhtorganitest lahkunud ning vastav informatsioon kajastub lähiajal ka äriregistris," sõnas Tsahkna.

Tsahkna lisas, et on konsulteerinud erinevate järelevalvet tegevate institutsioonidega ja see on piisav, et välistada võimalikku huvide konflikti.

"Minuga seotud ettevõtted ei ole osalenud ja ei osale riigihangetes, seega ei ole mul otsest huvide konflikti, kuid vajadusel olen valmis astuma täiendavaid samme," kinnitas välisminister.

Tsahkna märkis, et pärast 2019. aastal riigikogust lahkumist on ta tegutsenud ettevõtjana ja soovitab seda kõigile poliitikas pikalt olijatele, et saada omal nahal kogemus, kui palju makse tuleb maksta ja kuidas luua lisandväärtust.

"See aitab aru saada, kust tulevad tulud riigieelarvesse ning kui väärtuslik on iga euro, mida poliitikud laiali jagavad," ütles ta.

Vastavalt seadusele esitavad kõik valitsuse ministrid riigikantseleile 31. maiks oma majanduslike huvide deklaratsiooni, mis on avalik info.