Ministeerium algatas 150 miljoni eurose välihaiglate hanke järelevalvemenetluse

Rahandusministeerium kinnitas Delfile, et järelevalvemenetlus on algatatud, kuid ministeeriumi kommunikatsiooniosakonna peaspetsialist Geili Heinmaa märkis seadusele viidates, et menetluse käigus pole võimalik sellega seotud täpsemaid asjaolusid ega dokumente avaldada.

Menetlust taotlesid MDSC Systems OÜ ja AS Maru Metall, keda esindavad vandeadvokaat Arsi Pavelts ja advokaat Mart Parind.

"Hange on sedavõrd raskes vastuolus seadusega ja kallutatud, et seda pole võimalik õiguspäraselt jätkata. Ainus võimalus tagada, et lepingut ei sõlmita hankereeglitele valjult vilistades, on protsess tervikuna tühistada," põhjendas Parind hanke kehtetuks tunnistamise taotluse saatmist.

6. juulil alustas RKIK riigihanget mobiilsete välihaiglate soetamiseks. Taotluse esitasid viis ettevõtjat, nende seas ühiselt MDSC Systems OÜ ja AS Maru Metall (Maru konsortsium) ning samuti Semetron AS, kes on välihaiglatega varem AS-iga Maru Metall koostööd teinud.

Järelevalvemenetlust paluva taotluse esitanud ettevõtted näevad õige mitut RKIK-i poolset rikkumist: näiteks viitasid ettevõtteid esindavad advokaadid, et hankija ehk RKIK on pärast selleks ette nähtud tähtaega muutnud raamlepingu kavandit.

Taotlejad märkisid ka, et hankes kehtestatud kvalifitseerumise tingimused on õigusvastased, ja tõid muu hulgas esile referentslepingu nõude, mille järgi peab pakkuja olema viimase viie aasta jooksul tootnud või müünud mobiilseid sidumispunkte või välihaiglaid mõnele NATO liikmesriigile. Järelevalve taotluses on selgitatud, et seeläbi on RKIK kehtestanud piirangu, et referentsina on aktsepteeritav üksnes avaliku võimuga sõlmitud leping, ehkki riigihangete seadus keelab erasektorist pärinevat kogemust niiviisi välistada.

Taotluse esitajad seadsid kahtluse alla ka hanke tehnilised tingimused ja leidsid, et need on õigusvastased, muu hulgas viskasid advokaadid õhku küsimuse, kas hanketingimused on kirjutatud nii, et neile vastaks Eestis ainult üks ettevõte – varem Maruga koostööd teinud Semetron.

RKIK-i kommunikatsioonijuht Andri Maimets ütles, et kuna järelevalvemenetlus on pooleli, ei saa RKIK taotluse esitaja väiteid täpsemalt kommenteerida.