Eesti turule jõuavad Euroopa Liidus keelatud CBD-tooted

Põllumajandus- ja toiduametile teeb muret, et laialdasemalt on Eesti turule jõudnud CBD-d ehk kannabidiooli sisaldavad tooted. Kuigi Eestis on nende toodete kasutamine, müük ja reklaam keelatud, leidub sotsiaalmeedias ja meediaväljaannetes CBD-tooteid reklaamivaid artikleid.

CBD-toode on kanepi õitest ja või lehtedest saadud ekstrakti sisaldav toit. Seda loetakse uuendtoiduks ehk tooteks, mida enne 1997. aastat ei ole olulisel määral Euroopa Liidus tutvustatud, selgitas põllumajandus- ja toiduameti (PTA) toiduosakonna peaspetsialist Brigitte Salmus.

"Euroopa Komisjon pole CBD-toodetele uuendtoidu luba andnud, mistõttu on nende toodete, seehulgas ka õlide kasutamine, turundamine ja müük Euroopa Liidus keelatud," lisas Salmus. Peamine põhjus kasutus- ja müügikeeluks on praegu veel teadmatus, kas CBD-tooted on inimese tervisele ohutud.

Salmus selgitas, et suurem osa CBD-tooteid on jõudnud Eestisse kolmandatest riikidest ja USA-st. "Suurem levik on kindlasti saanud alguse USA-st. Sellele andis tõuke inimeste huvi kanepi eri toodete kohta. Algselt ei oldud teadlikud, et tegemist on uuendtootega. Seda toodet on uurima hakatud siis, kui inimestel tekkis suurem huvi selle vastu," rääkis Salmus.

Salmus rõhutas, et eristada tuleks CBD-tooteid ja kanepiõli. Kanepiseemneõli kasutamine on Eestis lubatud. Seevastu CBD-õli, mis on mõeldud seespidiseks kasutamiseks, on keelatud uuendtoit.

CBD-tooteid turundatakse märksõnadega: positiivne mõju tervisele, hea uni, parem enesetunne. Osades meediaväljaannete turundusartiklites on mainitud, et kui CBD-toodetes jääb THC protsent alla 20, siis on tegemist legaalse tootega. Salmus ütles, et olenemata THC protsendist on toode keelatud.

"CBD-õli on igal juhul keelatud uuendtoit. THC on narkootiline aine. Sellisel juhul oleks see juba politsei- ja piirivalveameti vastutusala. Meie oleme meediaväljaannetele saatnud kirjaliku pöördumise, et antud reklaamid ei ole lubatud ja need on tarbijaid eksitavad. Kuna põllumajandus- ja toiduameti vastutusalas ei ole praegu reklaam ja me ei halda reklaamiseadust, siis oleme pöördunud tarbijakaitse- ja tehnilise järelevalve ameti (TTJA) poole, et nemad hakkaksid antud reklaamidele järelevalvet teostama," rääkis Salmus.

TTJA kommunikatsioonijuht Aap Andreas Rebas sõnas, et amet tegeleb teemaga. Postimehe veebireklaami müügijuht Kevin Kõnd ütles, et Postimees on teadlik PTA pöördumisest ning on uurimistulemuste selgumiseni piiranud CBD- tooteid kajastavatele artiklitele juurdepääsu.

Toote turustaja on kinnitanud, et pakutav toode on kooskõlas kehtivate nõuetega ja seetõttu puudub alus käsitleda seda ebaseaduslikuna, selgitas Delfi Meedia erilahenduste ja sisuturunduse ärijuht Mairi Peetersoo. Ta lisas, et Delfi Meedia AS-il puudub alus kahelda toote turustaja selgituste õigsuses, kuivõrd see on kooskõlas ravimiameti poolt avaldatud infoga.

Ravimiameti kodulehel on kirjas, et CBD ainena narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirja ei kuulu. Samuti ei ole ainel psühhotroopset mõju. Kuna artiklis reklaamitavate toodete THC sisaldus jääb tootja sõnul alla 0,2 protsendi, ei peeta seda kanepist tehtud toodet narkootiliseks aineks, lisas Peetersoo.

Ravimiameti inspektsioonibüroo spetsialist Olga Kamp selgitas, et keelatud on müüa tooteid, mille THC sisaldus on 0,3 protsenti või rohkem. Madalama THC sisaldusega toodete puhul tuleb arvestada mitmeid toidule, kosmeetikale ja kannabidiooli (CBD) kasutamisele seatud nõudeid.

Keelatud on aga kanepiõitest ja/või -lehtedest saadud ekstraktid ehk CBD ja teised kannabinoidid, näiteks CBD õlid, kapslid, pastad. Need on loata uuendtoidud, mida ei või Eestis (ja EL-s) toiduna ega toidulisanditena turustada, täpsustas Kamp. Ta lisas, et kosmeetikatoodetes võib kanepit ja selle töötlemisprodukte kasutada juhul, kui tegu ei ole kanepi õiega ja kui töötlemisproduktid ei ole saadud kanepiekstraktist, -tinktuurist või -vaigust.

Kamp selgitas, et THC iseenesest kuulub juba narkootiliste ainete esimese kategooria nimekirja ja selle käitlemine on keelatud, välja arvatud meditsiinilisel, teaduslikul või kuriteo ennetamise, avastamise ning tõkestamise eesmärgil. Ka väga väikse THC-sisaldusega taimest kannabinoide ekstraheerides tekib jääkproduktina THC. Seega, kanepist on võimalik THC-d ekstraheerida ainult meditsiinilisel, teaduslikul või kuriteo ennetamise eesmärgil.

Kamp lisas, et toidus võib kasutada kanepiseemneid ja seemnete töötlemisel saadud tooteid, nt kanepiseemneõli ja jahvatatud kanepiseemneid.