Tanklaketid tõstsid teist päeva järjest hindu

95-oktaanise bensiini hind kerkis teisipäeval kahe sendi võrra 1,779 euroni, 98-oktaanise bensiini hind tõusis samuti kahe sendi võrra 1,829 euroni. Diislikütuse hind tõusis aga seitsme sendi võrra 1,629 euroni.

Nädal tagasi tõstsid tanklaketid mitu kuud muutumatult püsinud kütuse hinda, kui nii bensiini kui ka diislikütuse hind kerkis kolme sendi võrra. Käesoleva nädala teisipäeval tõstsid ketid hindu taas kolme sendi võrra.

Tanklaketid põhjendasid, et viimasel ajal toimunud toornafta ja valmistoodangute maailmaturuhindade tõus on jõudnud nüüd ka tanklatesse. Toornafta hind maailmaturul on juuli keskpaigast OPEC-i tootmiskärbete järel tõusnud 74 dollarilt barrelist enam kui 80 dollarini.