Hiina majanduskasv aeglustus ja nafta hind langes

Aastataguse ajaga võrreldes kasvas Hiina majandus teises kvartalis 6,3 protsenti. Eelmisel aastal samal perioodil räsis Hiinat koroonaviiruse pandeemia. Kompartei sulges siis pikaks ajaks suured linnad. Reutersi küsitletud majandusteadlased prognoosisid varem, et Hiina majandus kasvab teises kvartalis 7,3 protsenti.

"Peame siiski mõistma, et rahvusvahelised poliitilised ja majanduslikud olud on üsna keerulised ning vundament püsivaks taastamiseks kodus pole veel kindel," teatas Hiina statistikaameti pressiesindaja Fu Linghui.

Hiina kaupade eksport langes juunis 8,3 protsenti. Lääneriigid on viimase aasta jooksul karmistanud rahapoliitikat. See mõjutab ka Hiina eksporti, kuna lääne tarbijad ostavad vähema kaupasid, vahendas Financial Times.

Hiina jaemüük kasvas juunis 3,1 protsenti. Mais kasvas jaemüük 12,7 protsenti. Hiina noorte tööpuudus tõusis juunis rekordilise 21,3 protsendini.

Kuna Hiina majanduse taastumine pandeemiast on pärast esimeses kvartalis toimunud elavnemist taas aeglustunud, siis investorid eeldavad, et nõudlus toornafta järele maailmaturul väheneb.

Rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta hind oli esmaspäeva varahommikul 79,15 dollarit barreli kohta. USA-s kaubeldava toornafta WTI hind on umbes 75 dollarit barreli kohta.