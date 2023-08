Slava Ukraini loodab kokku kuivanud annetustest hoolimata jätkata

Kuigi uusi annetuskampaaniaid MTÜ Slava Ukraini praegu ei tee, pole ka annetusliine täiesti kinni pandud. Summad on aga jäänud märksa väiksemaks: 2023. aasta esimeses kvartalis koguti üle 1,2 miljoni euro, teises kvartalis üle 170 000 euro, juulis aga 6100 eurot.

MTÜ Slava Ukraini kogutud annetused 2023. aastal:

Jaanuar 474 000 Veebruar 314 000 Märts 428 000 Aprill 130 000 Mai 18 400 Juuni 23 000 Juuli 6100

*summad on eurodes ja ümardatud

Kui varem plaaniti jätkata vähemalt seni, kuni olemasolev raha saab kasutatud, siis nüüd ei välista Slava Ukraini tegevjuht Anu Viltrop, et jäädakse ka kauemaks tegutsema.

"Minu ettepanek on olnud nõukogule ja üldkogule, et teeme nii-öelda organisatsiooni korda, struktureerime, mõtleme läbi protsessid ja paneme need protsessid kirja, kuidas ikkagi toimub võimude lahususe printsiip organisatsioonis ja kuidas toimib järelevalve. Selle teadmisega, kui on head projektid ja selge tegevussuund, näen mina küll, et organisatsioon võiks kesta ka kauem, kuni sellel on eesmärk ja vajadus," rääkis Viltrop.

"Siis on lihtsalt küsimus selles, kas me oleme võimelised kaasama annetajate vahendeid veel või kas me leiame oma tegevuste katteks erinevate institutsionaalsete rahastajate võimalusi," lõpetas Viltrop.

Slava Ukraini on senise töö- ja otsustusprotsessi auditeerinud ja nüüd korrastatakse need, et viia oma tegevus kooskõlla vabaühenduste eetikakoodeksiga. Muuhulgas on loodud raamatupidamise sise-eeskiri, ostujuhis, partneri valiku juhis, mõju hindamise raamistik ning korrektne dokumendihalduse süsteem.

Praegune tegevus

Uue tegevjuhi Viltropi eestvedamisel on Slava Ukraini tegevust jätkatud täpsemini sihituna. "Kuni on sõda ja kuni me oleme sellises olukorras, nagu me oleme – ja olgem ausad, üsna pisikese meeskonnaga – siis pigem teha ikkagi väga kitsalt ja täpselt sihitud asju," leidis Viltrop.

"Ma analüüsisin olemasolevaid tegevusi, rääkisin väga paljude erinevate osapooltega Eestis ja Ukrainas, et saada aru, milline tegevussuund oleks praegu kõige vajalikum," kirjeldas Viltrop.

MTÜ olulisim tegevus on praegu koostöö Ukraina heategevusorganisatsiooni PULSE-ga, mis korraldab taktikalise meditsiini koolitusi kogu Ukrainas. Neid toetatakse 132 030 euroga ning plaanis on koolitada 8100 sõdurit. PULSE-ga käivad ka läbirääkimised võimalikest uutest koostööprojektidest.

Juulis annetas Slava Ukraini lattu seisma jäänud esemeid Tšernigivi lähedal hiljuti avatud sõdurite rehabilitatsioonikeskusele. Augusti alguses viiakse Ukrainasse kamuflaažvärve.

Veel taaskäivitab Slava Ukraini olemasolevatest annetusvahenditest gerilja-kiirabiautode saatmise rindele. Viltropi sõnul tegeletakse praegu eelarve kokkupanemisega. Esmalt saadetakse paar autot Eestist ja paar pannakse kokku Ukrainas. Siis kogutakse tagasisidet, milline auto on parim.

Nii Eestis kui ka Ukrainas on jätkuvalt käimas kriminaalmenetlus, et uurida kuni märtsini 2023 Slava Ukraina Ukraina toetuseks kulutatud annetuste kasutamist.