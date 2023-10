Prokuratuur kahtlustab toeta.me annetusplatvormi suure summa omastamises

Politsei- ja piirivalveamet kahtlustab Ukraina heaks annetusi kogunud Toeta.me platvormi haldajat MTÜ-d Infograafika ja Ergonoomika Instituut ja selle ainsat juhatuse liiget Henri Laupmaad varade suures ulatuses omastamises. Laupmaa ise ütleb, et tekkinud on vaid suur segadus ning tegelikult on annetuskampaania organiseerijatega saavutatud juba ka kokkulepe.

Põhja ringkonnaprokuratuur alustas septembri keskel kriminaalmenetlust, et kontrollida teavet, mille kohaselt on veebipõhisel annetusplatvormil Toeta.me toimunud heategevusprojekti käigus kogutud summa väidetavalt ebaseaduslikult omastatud.

Põhja ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Anneli Masing ütles, et praeguseks on politsei- ja piirivalveamet esitanud kahtlustuse varade suures ulatuses omastamises nii Toeta.me platvormi haldajale mittetulundusühingule Infograafika ja Ergonoomika Instituut kui ka selle ainsale juhatuse liikmele Henri Laupmaale.

"Siinkohal tuleb rõhutada, et tegemist on esialgse kahtlustusega, mis võib järgneva menetluse käigus muutuda. Sellest tulenevalt ei saa prokuratuur praegu avaldada tekitatud kahju täpset ulatust ega kommenteerida muid menetlusega seotud detaile," ütles Masing.

Häda Ukraina droonikampaaniaga kogutud raha kättesaamisega

Kriminaalmenetlus on seotud toeta.me keskkonnas kogutud annetustega Ukraina droonikampaaniale. Kampaania üks korraldajaid, Roy Strider ütles, et kampaania korraldajad üritasid pärast kampaania lõppu annetusplatvormi eestvedajalt, Fundwise'i omanikult Laupmaalt ligi 4000 inimese annetatud enam kui 220 000 eurot kätte saada, kuid tulutult.

Lisaks muusika ja kirjanik Roy Striderile vedasid droonikampaaniat ka näiteks riigikogu liikmed Eerik-Niiles Kross ja Juku-Kalle Raid.

Annetuskampaaniaga koguti raha, et saata Ukrainasse 21 drooni, mis oleks varustatud Eesti ettevõtte Threod Systemsi GPS-i segamise vastaste seadmetega. Sellised seadmed pikendavad rindel droonide eluiga ning aitab vältida Venemaa elektroonilise sõjapidamise vahendeid.

Kampaania lõpuks koguti ligi 4000 annetaja toel kokku ligi 223 000 eurot. Kõige väiksem summa, mida toeta.me kodulehel annetada sai, oli kümme eurot, kõige suurem aga 10 000 eurot.

Strider rääkis, et kampaania korraldajad on kogutud summat 222 933 eurot proovinud Henri Laupmaalt kätte saada juba augusti algusest, et võimalikult ruttu GPS-segamise vastaste seadmetega varustatud droonid Ukraina poole teele saata.

Strider rääkis, et Laupmaa ei ole seda aga siiamaani teinud ning ta ei vasta ka kampaaniakorraldajate telefonikõnedele ega SMS-idele. Kampaania algatajatel sai lõpuks mõõt täis ja nad pöördusid õiguskaitseorganite poole, et korjanduse teel kogutud raha kätte saada, ütles ta.

Laupmaa: oleme kampaania algatajatega kokkuleppe sõlminud

"See tekitab lihtsalt segadust antud juhul, sest meil oli selle projekti algatajatega läbirääkimised, mis praeguseks on lõppenud, oleme kokkuleppe sõlminud. See, et läbirääkimiste käigus tekkis menetlus, on pigem segaduse tulemus, mitte põhjendatud," ütles Laupmaa ERR-ile kahtlustust kommenteerides.

Laupmaa sõnul leppis ta droonikampaania algatajatega kokku sihtotstarbe muutmises. "Nüüd oleme saavutanud kokkuleppe ja selle allkirjastanud."

Kampaania algatajate sõnul on nad soovinud raha kätte saada augusti algusest, proovides Laupmaaga ühendust saada. "Oleme nendega läbi rääkinud ja kokku leppinud. Seda võib nendelt endilt ka üle küsida," ütles Laupmaa.

"Meil oli läbirääkimine kokkuleppes, kuna pidime sõlmima eraldi firmaga kokkuleppe, mis oli kolmepoolne: algatajad, Threod ja meie. Meil olid tingimuste läbirääkimised, nüüd on see ära tehtud ja allkirjastatud ja see küsimus on laualt maas," sõnas Laupmaa.

Kokkuleppes jõuti üksmeelele neljapäeval, ütles Laupmaa.

Laupmaa sõnul ei saanud raha enne üle anda, kui kolmepoolne kokkulepe tingimustes oli saavutatud, kuna algne kokkulepe oli muutunud. Ta märkis, et kampaania lõppes septembris ning sellest ajast on peetud läbirääkimisi.

Laupmaa sõnul on platvormi haldaja teine osapool, kes peab sõlmima teostajafirmaga kokkuleppe ja et lepingu sõlmimisel oleks kaitstud ka toetajate huvid.

Raha eraldamiseks peaks arve esitama Laupmaa sõnul kokkuleppe sõlmimise järel ehk teisipäeval või kolmapäeval. Vajalik raha on tema kinnitusel MTÜ-l ka olemas.

Roy Strider ütles, et usku, et Laupmaa talle nüüd raha üle kannab tal ei ole. "Ma arvan, et selle kokkuleppe sõlmimine on vaid kübaratrikk, et tähelepanu enda pealt ära saada," ütles ta. Ta lisas, et kokkuleppe sõlmimine ei ole tema sõnul kuidagi vastuolus prokuratuuri kriminaalmenetlusega.

Ukraina jaoks annetuskampaaniaid vahendanud toeta.me keskkond. Autor/allikas: kuvatõmmis

Toeta.me lehel kogutakse raha nii "Ööülikooli" kui ka saunakompleksi heaks

Toeta.me platvorm reklaamib end kui vahendusplatvormi, mis aitab kokku viia abivajajaid ja annetajaid. Lisaks droonikampaaniale on seal praegu aktiivsed veel üheksa kampaaniat, paljud neist on seotud just Ukrainaga.

Ilmar Raag küsib platvormil raha näiteks selleks, et viia Ukrainasse liikuv saunakompleks, metsloomaühing loomade-lindude toidulaua katmiseks, Jaan Tootseni "Ööülikool" aga edasi tegutsemiseks.

Raagi saunakompleks rindel sõdivatele Ukraina sõduritele on praeguseks kogunud ligi 650 toetajalt 38 400 eurot. Raag ütles, et siiani pole temal platvormiga probleeme olnud ning annetuskeskkond on rahad ka mõistliku aja jooksul üle kandnud.

Raag lausus siiski, et erinevalt droonikampaaniast on nemad võtnud keskkonnast raha välja osade kaupa, mitte täies mahus. Seda põhjusel, et ka saunakompleksi on ostetud jupiti. Välja võetud osad on olnud suurusjärgus 5000-15 000 eurot.

Septembri alguses lõpetati toeta.me keskkonnas Ukraina eriüksuslastele autode saatmise kampaania ning rindemeedikute abistamise kampaania. Kaks kampaaniat kogusid kokku ligi 30 000 eurot. Nende vedaja Riivo Anton lausus, et kogu raha on praeguseks kampaania korraldajatele ka korralikult üle kantud.

Anton ütles, et tegelikult lõpetasid nad annetuskeskkonnaga aktiivse koostöö juba pikka aega tagasi. Kuna Laupmaa pakkus aga, et eriüksuslastele autode saatmise kampaaniat võiks pikendada, siis on sellega ka kümneid kordi nõustutud.

Toeta.me veebileheküljelt on meeskonnaliikmete nimesid ära võetud

Laupmaa on ka üks kolmest Hooandja asutajast, kuid ei ole alates 2019. aastast enam selle sellega seotud. Fundwise'i kodulehel märgitud teabe põhjal on ta arendanud ka platvorme nagu arenguidee.ee ja rahvakogu.ee, ühtlasi on ta varem tegutsenud kunstiakadeemias graafilise disaini õppejõuna. Laupmaa on praegu ka Eestimaa Looduse Fondi nõukogu liige.

Infograafika ja Ergonoomika Instituudi MTÜ ei ole oma 2022. aasta majandusaastat e-äriregistri andmetel avaldanud. 2021. aasta aruandes seisab, et ühingu eesmärk on väärtustada internetikasutaja tähelepanu uurides, arendades ja tutvustades selle mõõtmise võimalusi. MTÜ põhitegevusalaks on märgitud programmeerimine.

Lisaks Laupmaale kuulub veebilehe teatel platvormi meeskonda teisipäevase seisuga ka Elen Leigri. Veel septembri keskel kuulus sinna veebilehe andmetel ka Britten Pillar ja Raigo Rand, kuid neid enam meeskonnaliikmete nimekirjas ei näidata. Augusti lõpus oli meeskonnaliikmete nimistus veebilehel märgitud veel ka Asko Künnap ja "Teeme ära! algatuse üks loojaid Heidi Solba.

Laupmaa Fundwise'il on 33 000-eurone maksuvõlg

Inimesed, kes tahtsid Ukraina drooniannetusel õla alla panna, said seda teha, kandes raha mittetulundusühingule Infograafika ja Ergonoomika Instituut. Laupmaa on selle ainus tegelik kasusaaja ja juhatuse liige. Eelmise aasta majandusaasta aruanne on mittetulundusühingul esitamata.

Lisaks toeta.me keskkonnale on Laupmaa ka ettevõtjatele ja investoritele suunatud ühisrahastusplatvormi Fundwise omanik ning juhatuse liige. Fundwise'i lehekülg tutvustab Laupmaad kui visionääri, üht Eesti jagamismajanduse esimõtlejatest. Iduettevõtetesse investeeringuid võimaldaval Fundwise'il on kodulehe teatel üle 32 000 kasutaja ning kokku on raha kaasatud üle 6,5 miljoni euro. Kokku on Laupmaa äriregistri andmetel tegelik kasusaaja ligi 20 ettevõttes.

Lisaks toeta.me keskkonnale on Laupmaa ka ettevõtjatele ja investoritele suunatud ühisrahastuse platvormi Fundwise omanik ning juhatuse liige. Autor/allikas: kuvatõmmis

Maksu- ja tolliameti andmetel on osaühingul Fundwise teisipäevase seisuga ligi 33 000-eurone maksuvõlg, osaühingu kahjum oli eelmisel aastal ligi 100 000 eurot.

Viimase pooleteist aasta jooksul on Fundwise'is edukalt raha kaasamise lõpetanud neli alustavat ettevõtet, mis kaasasid kokku ligi 570 000 eurot. Ettevõtete esindajad ütlesid, et on keskkonnaga rahul ning Fundwise'iga laabus neil koostöö hästi. Erinevalt toeta.me keskkonnast ei laekunud ühisrahastuses kaasatud raha aga mitte Fundwise'i kontole, vaid ettevõtjatega seotud (investeerimis)kontodele.

Laupmaa on ka üks kolmest Hooandja asutajast, kuid ei ole alates 2019. aastast enam sellega seotud. Fundwise'i kodulehel märgitud teabe põhjal on ta arendanud ka platvorme, nagu arenguidee.ee ja rahvakogu.ee, ühtlasi on ta varem tegutsenud kunstiakadeemias graafilise disaini õppejõuna. Laupmaa on praegu ka Eestimaa Looduse Fondi nõukogu liige.

Raha ootas ka Ukraina lastele arvuteid annetanud MTÜ

Toeta.me annetuste platvormilt raha kätte saamisega olid aasta tagasi probleemid ka MTÜ-l Esthelp, mis kogus kampaaniaga "Arvutid Ukraina lastele" kokku 11 730 eurot. Kampaania eesmärk oli varuda Eestisse saabunud ukraina koolilastele nutiseadmeid, näiteks sülearvuteid, tahvelarvuteid ja telefone.

Kampaania korraldaja, arvutiekspert Marti Narõškin ütles, et tegelikult plaaniti kampaania lõpetada juba enne jaanipäeva, kuid Laupmaa hakkas seda pikendama. Alguses juulini, seejärel augustini ning augusti alguses laekus Esthelpile esimesed 2000 eurot.

"Siis ta kadus ära. Siis sealt tulid mingid väga müstilised väited. Näiteks ütles ta, et see raha kandmine ei saa ju toimuda nii kiiresti, kui me ette kujutame, sest raha tuleb ikka ju krüptovaluutast välja võtta, mispeale tuli meil reaktsioon, et kas sa oled selle raha siis krüptosse investeerinud. Seepeale väitis ta, et ei ole," kirjeldas Narõškin.

Laupmaa sõnul on tegemist möödarääkimisega, sest platvormi kaudu oli võimalik annetusi teha krüptovaluutas, aga platvorm pole ise raha krüptovaluutasse paigutanud. "Meil tehakse makseid erinevates formaatides – pangaülekandega, Paypali ülekandega, kaardiülekandega või krüptoülekandega, osad neist tuleb kanda üle, et nad oleksid eurodes," seletas Laupmaa.

"Paypal on päris populaarne, krüptuülekandeid on vähe tehtud. Suurusjärgus kui Paypalis on maksnud 1000, siis krüptos paarkümmend," rääkis Laupmaa.

Kampaania tähtaega pikendati Laupmaa sõnul selle korraldajaga läbi rääkides.

Henri Laupmaa vestlus annetuskampaania korraldajaga Autor/allikas: Erakogu

"Meie jaoks lõppes see saaga sellega, et me olime saatmas toeta.me juhtkonnale kirja ja tegemas politseisse avaldust, et me ei saagi seda raha kätte, seal on midagi valesti. Tollel hetkel, ma arvan, me olime isegi vähem kui ühe minuti kaugusel, et saata see e-kiri ära. Siis tuli meile teade, et Henri on selle raha meile üle kandnud," rääkis Marti Narõškin.

Narõškin lausus, et lõplik summa, mille Laupmaa neile lõpuks üle kandis, erineb sellest, mis nad kodulehe andmetel oleks pidanud saama. Kodulehe andmetel kogus kampaania annetustena kokku 11 730 eurot, kampaania korraldajatele laekus aga 11 110 eurot.

Hiljem on arvuteid annetanud kampaania meeskonnaliikmed palunud Laupmaalt ka ametlikke pangaväljavõtteid laekunud annetustest, kuid neid ei ole Laupmaa Narõškini sõnul tänaseni saatnud.