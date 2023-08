Lääne-Aafrika riigid leppisid kokku Nigeris sõjalise sekkumise plaani

ECOWAS andis 26. juulil Nigeri presidendi Mohamed Bazoumi kukutanud huntale pühapäeval nädala aega tema ennistamiseks ametisse, ähvardades vastasel juhul võimaliku sõjalise jõu kasutamisega.

ECOWAS-i sõjaväejuhid kohtusid Nigeeria pealinnas Abujas, et arutada kriisile reageerimise võimalusi.

Ühenduse volinik Abdel-Fatau Musha ütles, et kõik võimaliku sekkumise elemendid on välja töötatud, sealhulgas see, kuidas ja millal vägesid saata.

Nigeri hunta on lubanud kohe reageerida igasugusele välisele sekkumisele ning on hoidnud president Bazoumi ja tema perekonda riigipea ametlikus residentsis Niameys juba üheksa päeva vahi all.