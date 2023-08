Niger sulges sõjalise sekkumise ohule viidates enda õhuruumi

Nigeris riigipöördega võimu haaranud hunta sulges sõjalise sekkumise ohule viidates enda õhuruumi. Lääne-Aafrika riikide ühendus ECOWAS on varem ähvardanud taastada sõjalise jõuga põhiseaduslik kord Nigeris.

Nigeris võimu haaranud hunta teatas pühapäeval, et on sõjalise sekkumise ohuga seoses sulgenud riigi õhuruumi. "Iga katse riigi õhuruumi rikkuda saab energilise ja kohese vastuse," hoiatati teadaandes.

"Sekkumise ohuga, mis muutub üha selgemaks naaberriikide ettevalmistuste kaudu, on Nigeri õhuruum alates pühapäevast suletud kõigi lennukite jaoks kuni edasise teatamiseni," seisis avalduses.

Eraldi avalduses märgiti nimesid nimetamata, et kaks Kesk-Aafrika riiki on juba alustanud sõjaliseks sekkumiseks ettevalmistusi. "Iga asjaga seotud riiki peetakse kavandatava sissetungi kaasosaliseks," hoiatati teadaandes.

Prantsusmaa toetab põhiseadusliku korra taastamist Nigeris

Prantsusmaa peatas Burkina Fasole arengu- ja eelarveabi andmise, teatas pühapäeva hilisõhtul Prantsuse välisministeerium.

Avaldus järgnes Burkina Faso ja Mali võimude teadaandele, et nad peavad igasugust sõjalist sekkumist Nigeri presidendi kukutanud hunta vastu sõjakuulutamiseks ka nende endi vastu.

"Igasugune sõjaline sekkumine Nigeri vastu oleks samaväärne sõja kuulutamisega Burkina Fasole ja Malile. Sõjalise sekkumise katastroofilised tagajärjed Nigeris võivad destabiliseerida kogu piirkonna" hoiatasid kaks riiki.

Surve Nigeri riigipöördejuhtidele kasvab, kui on kätte jõudmas tähtaeg, mille seadis sõjaväelastele võimust loobumiseks Lääne-Aafrika piirkondlik ühendus ECOWAS, ähvardades vastasel juhul relvastatud sekkumisega.

Prantsusmaa välisministeerium teatas juba laupäeval, et toetab kindlalt ja resoluutselt ühenduse kõiki jõupingutusi kukutatud presidendi Mohamed Bazoumi ametisse ennistamiseks.

"Kaalul on Nigeri tulevik ja kogu piirkonna stabiilsus," ütles Prantsuse välisministri Catherine Colonna ametkond pärast Pariisis peetud kõnelusi Nigeri peaministri Ouhoumoudou Mahamadouga.

Nigeri hunta tühistas hiljuti sõjalised kokkulepped Prantsusmaaga.

ECOWAS ähvardas põhiseadusliku korra Nigeris taastada jõuga

Ühenduse ECOWAS sõjaväejuhid on leppinud kokku võimalikus reageerimises kriisile, mis on viimane mitmest Aafrika Saheli piirkonda tabanud riigipöördest alates 2020. aastast.

Nigeris võimu võtnud sõjaväehunta on viimastel andmetel palunud abi Vene erasõjafirmalt Wagner. Abi palus riigipöördejuhtide hulka kuuluv kindral Salifou Mody visiidil naaberriiki Malisse, kus ta võttis ühendust Wagneri inimestega, ütles ajakirjanik ja Soufani keskuse teadlane Wassim Nasr.

Kohtumisest teatas esmalt Prantsuse telekanal France 24, kuid seda on Nasri sõnul kinnitanud ka kolm Mali allikat ja üks Prantsuse diplomaat.

Wagner tegutseb mitmes Aafrika riigis, sealhulgas Malis, kus inimõigusorganisatsioonide sõnul pannakse toime inimõigusrikkumisi.

Prantsuse välisministeeriumi pressiesindaja Anne-Claire Legendre ütles reedel telekanalile BFM, et Nigeri riigipöörde puhul ei saa otsesest Venemaa mõjust rääkida. "Aga Venemaa poolt on ilmne oportunistlik suhtumine, sest see püüab toetada destabiliseerivaid jõude, kus aga leiab," lisas Legendre.

Nigeri riigipöörde toetajaid on nähtud rahvakogunemistel Vene lippe lehvitamas.