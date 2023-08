Nigeri huntajuhid palusid Wagneri abi

Abi palus riigipöördejuhtide hulka kuuluv kindral Salifou Mody visiidil naaberriiki Malisse, kus ta võttis ühendust Wagneri inimestega, ütles ajakirjanik ja Soufani keskuse teadlane Wassim Nasr.

Kohtumisest teatas esmalt Prantsuse telekanal France 24, kuid seda on Nasri sõnul kinnitanud ka kolm Mali allikat ja üks Prantsuse diplomaat.

"Neil on (Wagnerit) vaja, sest see oleks nende tagatis võimu säilitamiseks," ütles Nasr ja lisas, et Wagner on lubanud järele mõelda.

ECOWAS andis 26. juulil Nigeri valitud presidendi Mohamed Bazoumi kukutanud huntale eelmisel pühapäeval nädala aega tema ametisse ennistamiseks, ähvardades vastasel juhul sõjalise sekkumisega.

ECOWAS riikide sõjaväejuhid leppisid reedel kokku võimalikus sõjalise sekkumise plaanis. Neljapäeval Nigerisse saadetud ECOWAS-i vahendajaid ei lastud pealinna Niameysse ja nad ei kohtunud huntajuhi kindral Abdourahmane Tchianiga.

Mody hoiatas pärast Nigerit toetava huntavõimuga Mali külastamist ECOWAS-i sõjalise sekkumise eest ja ütles, et Niger teeb kõik, et mitte saada uueks Liibüaks, vahendas reedel riigitelevisioon.

Lääs nägi Nigeris usaldusväärset partnerit võitluses terrorismiga Saheli piirkonnas, kus riigipöörded on viimastel aastatel saanud sagedaseks. Huntad on saatnud minema endise koloniaalvõimu Prantsusmaa väed ja pöördunud abi saamiseks Venemaa poole.

Wagner tegutseb mitmes Aafrika riigis, sealhulgas Malis, kus inimõigusorganisatsioonide sõnul pannakse toime inimõigusrikkumisi.

Prantsuse välisministeeriumi pressiesindaja Anne-Claire Legendre ütles reedel telekanalile BFM, et Nigeri riigipöörde puhul ei saa otsesest Venemaa mõjust rääkida, aga "Venemaa poolt on ilmne oportunistlik suhtumine, ta püüab toetada destabiliseerivaid jõude, kus aga leiab".

Nigeri riigipöörde toetajaid oli näha Vene lippe lehvitamas.

Prantsuse välisminister Catherine Colonna ütles laupäeval, et piirkonna riikide sõjalise jõu ähvardus on usutav ja putšistid peaksid seda tõsiselt võtma. "On aeg riigipööretele lõpp teha," ütles ta.

Välisministeerium teatas, et Prantsusmaa toetab kindlalt ja otsustavalt ECOWAS-i püüdeid saavutada putšistide läbikukkumine ning nõuab Bazoumi ja kõigi tema valitsusliikmete vabastamist.

Nigeri sõjaväejuhid järgivad Mali ja Burkina Faso hunta stsenaariumi, kuid liiguvad võimu konsolideerimiseks kiiremini edasi, ütles Nasr.

"(Tchiani) valis oma tee ja läheb rahvusvahelise mobilisatsiooni tõttu täiel kiirusel, aega viitmata edasi."

Nüüd on küsimus, kuidas reageerib rahvusvaheline kogukond, kui Wagner mängu tuuakse, ütles Nasr.

Kui Wagner 2021. aasta lõpus Malisse tuli, anti Prantsuse sõjaväele aastaid kestnud partnerlusest hoolimata varsti käsk riigist lahkuda.

Hiljem kuulutas USA Wagneri terroriorganisatsiooniks, mistõttu võivad rahvusvahelised partnerid Nasri sõnul nüüd jõulisemalt reageerida.

Nigeris on ka rohkem kaalul, sest USA ja teised partnerid on andnud riigile piirkonda kimbutava džihadismiohuga võitlemiseks sadade miljonite dollarite eest sõjalist abi. Prantsusmaal on Nigeris 1500 sõdurit, ehkki putšistid on teatanud Pariisiga sõlmitud julgeolekulepingute katkestamisest. USA-l on riigis 1100 sõjaväelast.

Pole selge, kuidas näeks välja ECOWAS-i sõjaline sekkumine.

Nigeris on inimesi, kes valmistuvad lahinguteks, teised aga püüavad saada hakkama reisipiirangute ja majandussanktsioonidega, mille ECOWAS pärast riigipööret kehtestas. Maa- ja õhupiirid ECOWAS-i riikidega on suletud ning ühenduse liikmesriigid on peatanud igasugused äri- ja finantstehingud Nigeriga.

Elanikud ütlevad, et toit kallineb kiiresti ja sularaha on raske kätte saada.

"Meile teeb nende sanktsioonide mõju tõsist muret, eriti nende mõju esmavajalike toiduainetega, ravimite, meditsiinivarustuse, naftatoodete ja elektriga varustatusele," ütles Nigeri inimõiguste kaitse ühingu president Sita Adamou.