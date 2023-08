Blinken: Wagner kasutab ära Nigeri putšijärgset ebastabiilsust

USA välisminister Antony Blinken hoiatas, et Vene erasõjafirma Wagneri palgasõdurid kasutavad ära putšijärgset ebastabiilsust Nigeris, kelle naaber Mali on juba muutunud Moskva partneriks.

Teisipäeval eetrisse läinud BBC intervjuus kahtles Blinken aga, et Wagner, kes juunis korraldas mässu Venemaa liidri Vladimir Putini vastu, kavandas 26. juulil Nigeri sõjaväe korraldatud riigipööret, millega kukutati lääne liitlane, valitud president Mohamed Bazoum.

"Ma arvan, et seda, mis juhtus ja mis juhtub edasi Nigeris, ei õhutanud Venemaa või Wagner, vaid nad püüavad seda ära kasutada," ütles Blinken.

"Igas kohas, kuhu see Wagneri grupp on läinud, on järgnenud surm, häving ja kurnamine," lisas ta.

Wagner on muutunud partneriks sellistele Aafrika riikidele nagu Mali ja Kesk-Aafrika Vabariik. Inimõigusorganisatsioonid ja lääneriikide valitsused süüdistavad Vene erasõjafirmat rikkumistes ja vägivallas.

Mali ja Burkina Faso, mille sõjalisi juhte on samuti süüdistatud sidemetes Wagneriga, on saatnud oma esindajad Nigerisse, et näidata solidaarsust huntajuhtidega.

Blinkeni asetäitja Victoria Nuland külastas Nigerit esmaspäeval ning ütles, et sealne sõjaväejuhtkond mõistab ohte, mida kätkeb partnerlus Wagneriga.