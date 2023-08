Itaalia plaanib pankade suurkasumi erimaksuga teenida mitu miljardit eurot

Itaalia asepeaminister Matteo Salvini teatas esmaspäeval Itaalia pankade suurkasumite erimaksustamisest. Itaalia pangad nagu ka pangad mujal Euroopas teenisid Euroopa Keskpanga intressimäärade tõstmise tõttu palju raha, meenutas Itaalia ajaleht Corriere. Salvini sõnul teenib Itaalia valitsus selle erimaksuga mitu miljardit eurot.

Itaalia majandus- ja rahandusministri Giancarlo Giorgetti sõnul kehtib erimaks pankade kasumitele 2022. ja 2023. aastal ning saadud raha kasutatakse ainult kahel eesmärgil – finantstoeks esmasele kodulaenule ja maksukärbeteks.

Giorgetti tõi esile, et Euroopa Keskpanga intressimäärade tõus tõstis raha hinda majapidamiste ja äride jaoks, kuid hoiustajaid pole see tõus samamoodi mõjutanud. Näiteks Itaalia panga Intesa Sanpaolo kasumid tõusid 2023. aastal 80 protsenti, tõustes 4,2 miljardile eurole aasta esimeses pooles, tõi näitena Prantsuse leht Le Figaro. UniCrediti poolaasta kasum oli näiteks 4,4 miljardit.

Pankade suurkasumite erimaks on kavandatud 40 protsendi suuruseks. Maks jõustub, kui 2022. aasta netointressi sissetulekud ületavad 2021. aasta omasid vähemalt kolm protsenti, selgitas Le Figaro. Maks kohaldub sellele osale tuludest, mis ületavad eelmise finantsaasta tulusid. 2023. aasta tulude puhul on lävend kolme protsendi asemel kuus protsenti. Erimaksu ülempiiri kohaselt ei tohi maks ületada neljandikku konkreetse panga netovaradest.

Peale Itaalia on pankade suurkasumite erimaksu 2023. ja 2024. aasta tarbeks kehtestanud ka Hispaania vasakpoolne valitsuskoalitsioon, mille kehtestamist on omakorda kritiseerinud Euroopa Keskpank.

Itaalia valitsus tahab keelustada algoritmilise lennupiletite hinnastamise

Giorgia Meloni valitsus teatas esmaspäeval ka plaanist kehtestada mõnele kindlale riigisisesele lennule hinnakõikumise keeld. See kehtib korraga mitme tingimuse olemasolul: 1) lennuliin ühendab Mandri-Itaaliat mõne saarega, 2) hinnastamine katab suure nõudluse perioodi hooajast või riiklikust eriolukorrast tingituna, 3) lennupileti hind koos lisateenustega tõuseks muidu 200 protsenti kõrgemaks kui keskmine lennupilet. Itaalias tõusid lennupiletid aasta esimese poolaasta jooksul Itaalia-sisestel lendudel rohkem kui 40 protsenti.

Sisuliselt puudutab uus hinnastamisreegel lende, mis ühenduvad Palermo, Catania, Comiso, Trapani, Cagliari, Olbia ja Algheroga. Hooaja all mõeldi suve, talve ja lihavõttepühi. Lisaks hinnakõikumisele tahab Itaalia valitsus keelustada ka algoritmilise hinnastamise, mis võtab arvesse lennupileti ostja veebikäitumise ning mis tüüpi seadmelt lennupilet ostetakse, juhul kui see tekitab pileti ostjale majanduslikku kahju.

Sisuliselt tähendab see, et lennufirma ei tohi müüa eri hinnaga pileteid Androidi ja Iphone'i telefoniga lennupileti ostjatele. Corriere tõi esile, et pole päris selge, kuidas Itaalia valitsus kavatseb piletite maksumuse kõikumisi jälgida. Lehega suhelnud lennufirmade tegevjuhid hoiatasid, et lennufirmad vähendavad selliste reeglite kehtima hakkamisel sooduspakkumisi ja tõstavad keskmist hinda. Samuti lubasid samad isikud vaidlustada Itaalia valitsuse ettepaneku Brüsselis.