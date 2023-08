Päästjad õpivad elektriautode kustutamist, sest igal tootjal on oma soovitused

Päästeamet on sel aastal kustutanud 176 sõidukit, millest kaks olid elektriautod. Elektriautode kustutamist peavad päästjad õppima, sest igal tootjal on selleks oma soovitused.

Kokku on tänavu päästeamet tegelenud kolme elektriauto aku stabiliseerimisega. Kui vastu puud sõitnud Tesla erikohtlemist ei vajanud, siis Nissani akut stabiliseeriti paar päeva n-ö kuivalt. Eelmisel nädalal Viimsis süttinud Jaguar seisab siiani vees.

"Miks me selle siia konteinerisse panime, oli see, et akupank jäi ebastabiilseks ehk me isoleerisime ära temperatuuri mõistes, et kui aku alla jahutada ja hapnik ära võtta, siis on taassüttimine välistatud," selgitas päästeameti päästetööde osakonna ekspert Ivar Frantsuzov.

Päästeameti jaoks on elektriautode kustutamine uus ülesanne ning praegu kasutatakse lihtsamat meetodit ehk jahutamist. Seda soovitavad ka elektri- ja hübriidautode tootjate loodud esmareageerijate rakendused. Näiteks Tesla jahutamiseks võib kuluda 11 kuni 36 tonni vett, uputamist aga tootja ei pea mõistlikuks. Aku stabiliseerimise aeg sõltub selle laetusest ja jääb 20 ja 48 tunni vahele.

Jaguar loodetakse tehasele üle anda selle nädala jooksul.

"Me püüame selle nädala jooksul mitte kliendile, aga firmale üle anda, et ta saaks hakata uurima. Nende soov oli tõesti panna see vette ja sinna ümber viimine on meie jaoks osutunud väljakutsuvaks," ütles Frantsuzov.

Jaguar toodi Viimsist ära konteineris, kuid Frantsuzovi sõnul ei ole see alati vajalik. Elektriautosid on võimalik ka tavapärasel moel kustutada, kuid see nõuab rohkem vett.

Mõnes parkmismaja laadimiskohas on olemas põlengu isoleerimiseks kustutustekid, kuid nende kasutamiseks on vaja vähemalt kahte inimest.

"Elektriauto ei sütti kiiremini ja ei põle kiiremini, tegelikult autod on üleüldse suure põlemiskoormusega ja vahet ei ole, millest me räägime, kõik nad põlevad suhteliselt intensiivselt," rääkis If Kindlustuse tehniline ekspert Marion Meius.

"Remontida selliseid autosid, mis on tulekahjus kannatada saanud, üldjuhul ei tasu," lisas ta.

If Kindlustuses on elektriautode kaskokindlustuse makse suurem, sest nende kahjusagedus on näiteks bensiinimootoriga autodest suurem. Tegu on suurema massi ja suurema kiirendusvõimega sõidukitega ja kahjusid juhtub nendega keskmisest rohkem.