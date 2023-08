Päästeamet elektriautode põlengutest: liitiumaku põleng on väga kiire

Viimase paari nädala jooksul on päästeameti töötajatel tulnud kahel korral kustutada elektriautosid. Eesti päästjad on suurte akupankade kustutamiseks valmis, kuid inimestel tasub siiski arvestada, et liitiumakude süttimisel on põleng väga kiire, rääkis päästeameti päästetööde osakonna ekspert Ivar Frantsuzov Vikerraadio hommikusaates.