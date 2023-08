Kindlustusfirmad: torm väga suuri kahjusid kaasa ei toonud

"Praeguseks klientidelt laekunud kahjunõuete põhjal näeme, et esmaspäevane torm väga suuri kahjusid kaasa ei toonud. Teisipäeva jooksul jõudis ERGO-ni Saare- ja Hiiumaalt ning Lääne-Eestist ligi 30 kahjunõuet, millest enamiku moodustavad kasko- ja kodukindlustusjuhtumid. Kahjunõuete summa kokku on umbes 60 000 eurot. Julgen arvata, et lähipäevadel kahjujuhtumeid lisandub ja ka nõuete summa suureneb," sõnas ERGO kahjukäsitlusvaldkonna juht Caterina Lepvalts.

Lepvalts ütles, et enim on kahju tekitanud hoonetele ja sõidukitele langenud puud.

"Samuti on inimesed teatanud kahjustunud katustest ja rahe tõttu lõhutud sõidukitest. Kliendid on meie poole pöördunud küsimusega, kas ERGO kaskokindlustus ikka hüvitab kahju, mille on tekitanud torm, rahe või tormi käigus sõidukile langenud puu. Saan siinkohal kliente rahustada ja kinnitada, et kaskokindlustus just sellistel puhkudel aitabki," selgitas Lepvalts.

If Kindlustusele oli esmaspäevase tormi tagajärjel kolmapäevaks teada antud 42 varakahjust, pooled neist on Saaremaal ja Harjumaal. Mujal Eestis on kahjusid olnud võrdselt väiksem arv. "Tugev tuul oli rebinud majadelt katuseid, välisuksi ja murdnud puid, mistõttu said kannatada hoonete katused, kõrvalhooned ja muu vara," sõnas If Kindlustuse varakahjude grupi juht Lauri Nõu.

Ta lisas, et kahjude arv on pidevas muutumises, sest kahjuteated tulevad klientidelt ajalise viivitusega. "Kahjuulatuse suurust on hetkel veel liiga vara hinnata, kuna see selgub peale seda, kui meie partnerid on jõudnud objektid üle vaadata ja edastanud vara taastamise kalkulatsioonid," ütes Nõu.

Esmaspäeval Eestis olnud tormis sai vigastada kaks inimest. Pärnumaal viidi haiglasse mees, kes jäi murdunud puu alla. Harjumaal lükkas tuuleiil naise pikali ja ka tema vajas arstiabi.

Keeruliste ilmastikuolude tõttu sai häirekeskus saanud teisipäeva jooksul ligi 2600 hädaabikõnet. Laupäeva, pühapäeval ja esmaspäeval ületas hädaabinumbrile tehtud kõnede arv ööpäevas 4000 piiri.