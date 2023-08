Norra trahvib Metat ligi 90 000 euroga päevas isikuandmete kasutamise eest

Norra andmekaitseamet teatas teisipäeval, et kehtestab Facebooki ja Instagrami emafirmale Metale pea 90 000-eurose päevatrahvi, kuna see on astunud üle keelust kasutada isikuandmeid suunatud reklaamiks.

Metat trahvitakse miljoni Norra krooni ehk 89 300 euroga päevas alates 14. augustist, teatas järelevalveamet Datatilsynet.

Ametkonna rahvusvaheliste asjade osakonna juhi Tobias Judini sõnul puudutab trahv 14. juulil tehtud otsust, millega keelati käitumispõhiste reklaamide kasutamine Facebookis ja Instagramis.

"Meta käitumispõhine reklaamitegevus kujutab endast kasutajate pealetükkivat jälgimist ja mõjutab negatiivselt nende õigust andmekaitsele ja infovabadusele," ütles Judin kirjas uudisteagentuurile AFP.

Ta märkis, et kõnealustel platvormidel on palju haavatavaid inimrühmasid, nende seas noored, vanurid ja vaimse puudega inimesed.

"Me oleme ka mures, et reklaamitegevuses võidakse kasutada tundlikke isikuandmeid. Seega leidsime, et Meta tegevus on andmekaitseseadusega vastuolus," lisas ta.

Datatilsynet teatas keelust 17. juulil, öeldes, et Metal on oma äritavade muutmiseks aega 4. augustini.

Judini sõnul kehtestatakse trahv, kuna ettevõte ei ole keeldu seni veel järgima hakanud.

Meta teatas läinud nädalal, et kavatseb hakata kasutajatelt Euroopa Liidus, Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) ja Šveitsis küsima nõusolekut suunatud reklaamide näitamiseks.

Euroopa järelevalveametid lükkasid jaanuaris tagasi Meta varasema väite, et andmete kogumine suunatud reklaami otstarbel on firma legitiimsetes huvides.

Judini sõnul on tegemist positiivse muutusega, kuid ta märkis, et kuni see ellu viiakse, jätkab ettevõte isikuandmete ebaseaduslikku kasutamist.