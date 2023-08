Online.ee uus omanik lubab e-posti kontode juurdepääsu probleemi lahendada

Kui valdav enamus kasutajaid sai oma meilikontole sisse logida kohe pärast muudatust, on mõnedel kasutajatel esinenud sellega muresid, teatas Fjordmail.

Ettevõtte tegevjuht Håvard Langmoen kinnitas, et kõik online.ee-ga seotud kliendimured jõuavad ettevõtteni läbi tugikanalite ning kõigi muredega tegeleb ettevõtte Eesti klienditeenindus.

"Oleme teadlikud, et online.ee uuele platvormile üleminekuga seoses on tekkinud erinevaid küsimusi ja tehnilisi muresid, näiteks nagu meilikontole sisselogimine või kontole pääsemine erinevatest seadmetest. Samuti saame kinnitada, et me ei ole teadlikult piiranud klientide juurdepääsu oma kontodele. Teame, kui olulised on meie kasutajate jaoks e-posti kontod ning teeme kõik endast oleneva, et kõik kliendid saaksid nendele juurdepääsu. Vabandame siiralt klientide ees võimalike ebamugavuste pärast," ütles Langmoen.

Langmoeni sõnul on ettevõttel Eestis spetsiaalne klienditoe meeskond, kellega saab ühendust e-posti teel [email protected] või veebilehe online.ee kaudu.

Telia teatas juunis, et müüb online.ee keskkonna ning augustis hakkab seal e-posti teenust pakkuma uus omanik Fjordmail Technologies.

Muudatus puudutab kõiki @online.ee, @hot.ee, @suhtlus.ee, @neti.ee, @estpak.ee, @solo.ee, @estnet.ee ja @vnet.ee lõpuga e-posti teenuse kontosid.

E-posti kasutamine online.ee keskkonnas muutub tasuliseks. Kuus tuleb tasuda 4.99 eurot. Fjordmail põhjendas tasulist teenust sellega, et teenusega jätkamiseks on neil vaja tulu, mille Telia sai seni muude teenuste pealt.

Fjordmail Technologies on Norra meiliteenuse pakkuja, millel on 13 meilibrändi Euroopas, USA-s ja Lõuna-Aafrikas.