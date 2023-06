Telia müüb online.ee e-posti keskkonna, teenus muutub tasuliseks

8. augustist läheb online.ee keskkond Telia käest uue omaniku kätte ning eraklientidele mõeldud e-posti teenust hakkab seal osutama Fjordmail.

Muudatus puudutab kõiki @online.ee, @hot.ee, @suhtlus.ee, @neti.ee, @estpak.ee, @solo.ee, @estnet.ee ja @vnet.ee lõpuga e-posti teenuse kontosid.

Fjordmail teatas, et e-posti kasutamine online.ee keskkonnas muutub tasuliseks. Kuus tuleb tasuda 4.99 eurot. Fjordmail põhjendas tasulist teenust sellega, et teenusega jätkamiseks on neil vaja tulu, mille Telia sai seni muude teenuste pealt.

"Online.ee oli varem tasuta teenus, mis põhines teistest Telia teenustest saadud tuludel. Fjordmail Technologies on eraldiseisev eraettevõte ja meil on vaja tulu, et jätkata e-posti teenuse pakkumist. Kuna me usume, et reklaam ei aita kaasa kasutajakogemusele, oleme valinud tellimuspõhise ärimudeli. See tähendab, et te peate teenuse eest maksma kuutasu," teatas Fjordmail.

"Me mõistame, et mitte kõik ei ole selle muudatuse üle õnnelikud ja me vabandame võimalike ebamugavuste pärast, mida see võib põhjustada. Kuid selleks, et pakkuda tulevikus kvaliteetseid teenuseid, on meil vaja rahaliselt jätkusuutlikku ärimudelit," lisas ettevõte.

Müügitehinguga liiguvad kõik need aktiivsed e-posti kasutajakontod uue teenusepakkuja juurde, kes jätkab e-posti teenuse osutamist. Aktiivseks e-posti kontoks loetakse seejuures neid kontosid, mida klient on viimase 12 kuu jooksul kasutanud või sinna online.ee keskkonnas vähemalt korra sisse loginud.

Online.ee keskkonna kasutajatel, kes soovivad oma e-posti aadressi ja kasutajakonto säilitada, soovitab Telia kontole sisse logida enne 31. juulit. Nii on tagatud konto säilimine ning ligipääs oma e-posti aadressile ja kirjadele ka peale teenusepakkuja vahetust.

Mitteaktiivsed online.ee keskkonna kasutajakontod kustutatakse. Peale konto kustutamist pole võimalik selle konto sisu (sh e-kirjad, kontaktid, märkmed) taastada.

Online.ee kasutajad, kes ei soovi teenust uue teenusepakkuja keskkonnas ja tingimustel kasutada, saavad soovi korral enne müügitehingu jõustumist teenuse kasutamise lõpetada ja oma konto kustutada.

Kõiki aktiivseid online.ee e-postiteenuse kasutajaid teavitatakse muudatustest e-kirja kaudu.

Fjordmail Technologies on ettevõtte tegevjuhi Havard Langmoeni sõnul keskendunud e-posti teenuse pakkumisele kohalikel turgudel.

Kaks aastat tagasi müüs Telia Postimees Grupile neti.ee portaali ja kaubamärgi.