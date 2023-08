Tartu loomade varjupaik sai tegutsemiseks paremad tingimused

1,6 miljoni euro eest tehtud ehitustöödega loodi uude hoonesse õppeklass koolituste ja ürituste korraldamiseks, loomaarstiplokk ja kontoriruumid. Uuendati ka koerte jalutusaedikud ning rajati uued parklad.

Lisaks Tartu linnale teenindab loomade varjupaik veel 15 Lõuna-Eesti valda.

Praeguseks lammutatud vana pääsla mahutas korraga umbes kolm inimest. Tartu loomade varjupaigas käib aastas aga umbes 7000 inimest.

"See oli selline nõukogudeaegne valvuriputka põhimõtteliselt, kus oli koos meie personalivastuvõtu ja veterinaari ruumid. Igaühel hästi kitsas ruumikene, kõikjal jooksid ringi hiired, krabistasid seinte sees. Ei olnud head tingimused. Eks paremaid tingimusi on ju kogu aeg loodetud, nii kaua kui me siin olnud oleme. Isiklikult võin öelda, et kümme aastat olen kindlasti unistanud sellest," rääkis Tartu koduta loomade varjupaiga tegevjuht Annika Mölder.