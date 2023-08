Pöide kirik sai üle aastakümnete endale töökorras oreli

Orelimeistri Hardo Kriisa hinnangul võib Eestis olla pisut üle 150 oreli, millest omakorda ehk ainult kolmandik on heas korras. Ka pühapäeval Pöide kirikus pühitsetud Soomest saadud oreliga läks siiski teisiti kui loodeti.

"Seal tõesti visati üks orel välja, mis lakkas seal töötamast. Ja mina tõin sealt ära ainult vilestiku ja orelipuldi, millest me oleme ainult korpust kasutatud. Seest on kõik ümber ehitatud. Ja ühesõnaga, kogu orel on praktiliselt kõik uus ehitatud. Nii et ma julgesin sellele orelipuldile ka oma nime peale panna," rääkis Kriisa.

Organist Andres Uibo ütles, et orelimeister on tegelikult kümne registriga pilliga pisut isegi trikke teinud, sest pilli akustika Pöide kiriku võlvide all pakuks nagu kümnest registrist enamat.

"Hardo Kriisa on meistrina väga oskuslikult seda kombineerinud. Orelis saab niimoodi asju kombineerida, et tunne on nagu oleks kümme registrit, aga tegelikult oleks mängijale või kuulajale nagu 20 registrit. See on nagu natuke miraaž," selgitas Uibo.

1940. aastal punavõimude poolt rüüstatud kirikut on kogudus viimastel aastakümnetel jõudumööda taastanud.

Kuna orelid on unikaalsed pillid ja samas ka mitte odavad, siis Soomest Tervakoski kirikust küll tasuta saadud oreli ümberehituseks kulus väikesel kogudusel kümneid tuhandeid eurosid. Raha saadi kokku annetajate abil, kes nüüd kõik selle pilli n-ö osalised omanikud.

"Andsime inimestele võimaluse annetada oreli vilede heaks ja siduda konkreetselt üks konkreetne oreli vile kas siis enda nimega või kellegi nimega, keda tahetakse mälestada. Ja sellest oli väga palju abi," ütles Pöide koguduse õpetaja Veiko Vihuri.

Üks mure uue oreliga seoses tuli kogudusele ka juurde.

"Otsime ka organisti. Tegelikult, ega väikeste maakoguduste elu ei ole ju kerge. Mõni kogudus saab õpetaja ja tal ei ole organisti. Ja teine kogudus saab organisti ja tal ei ole õpetajat," sõnas Vihuri.