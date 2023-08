ÜRO väed Malis jätsid julgeoleku halvenemise tõttu baasi maha

ÜRO rahuvalvemissioon Malis (MINUSMA) teatas pühapäeval, et tõi julgeolekutingimuste halvenemise tõttu varasemaks oma lahkumise riigi põhjaosas asuvast baasist.

Operatsiooni käigus said kolm selle sõdurit tule alla sattudes haavata.

"MINUSMA väed lahkusid Berist pärast seda, kui Mali armee teatas laupäeval, et selles piirkonnas hukkus reedel kuus sõdurit ja 24 relvastatud terrorirühmituste võitlejat," seisis teadaandes.

Endised tuareegi mässulised Mali põhjaosas teatasid, et nende vägesid ründasid reedel riigi relvajõud ja Vene palgasõdurite rühmitus Wagner.

Azawadi Liikumiste Koordineerimiskogu (CMA) kirjutas Facebookis, et nende võitlejad tõrjusid Fama (Mali armee) ja Wagneri keerulise rünnaku Timbuktu piirkonna Beri linnas.

"Kutsume rahvusvahelist üldsust nende tõsiste tegude tunnistajaks," ütles CMA pressiesindaja Mohamed Elmaouloud Ramadane.

Ramadane mõistis rünnaku hukka kui kõigi julgeolekukohustuste ja -lepete rikkumise.

Mali sõjavägi aga teatas jõulisest kättemaksust väidetavatele katsetele rünnata nende positsioone ja süüdistas intsidendis terroriste.

Endised tuareegi mässulised teatasid enne seda, et kõik nende esindajad lahkusid julgeolekukaalutlustel Bamakost, mis suurendab veelgi lõhet 2020. aastast võimul olnud huntaga.

CMA on tuareegide enamusega rühmituste liit, mis taotleb autonoomiat või sõltumatust Mali riigist. See on üks Mali valitsusega 2015. aastal sõlmitud rahulepingu osapooltest.

Mali sõjaväevalitsus läks tülli endise koloniaalvõimu Prantsusmaaga ning pöördus poliitilise ja sõjalise toetuse saamiseks Venemaa poole.

Wagner tegutseb avalikult Malis ja veel vähemalt kolmes Aafrika riigis, toetades tavaliselt hapraid režiime vastutasuks maavarade eest.

Malis kaitsevad Wagneri palgasõdurid režiimi, viivad läbi sõjalisi operatsioone, annavad väljaõpet ning nõu kaevandusseaduste ja isegi põhiseaduse läbivaatamisel.

Bamako režiim väidab, et Mali välismaised sõjaväeinstruktorid pole Wagneri, vaid Vene regulaararmee võitlejad.