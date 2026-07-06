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Vene väed on Malis üha tugevama mässuliste surve all

Välismaa
Malis tegutsevad mässulised
Malis tegutsevad mässulised Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Abdolah Ag Mohamed
Välismaa

Väljaanne Ukrainska Pravda vahendab, et Venemaa väed seisavad Malis silmitsi üha kasvava mässuliste survega. Malis tegutsevad mässulised teatasid, et tulistasid alla Venemaa kaitseministeeriumile kuuluva sõjaväekopteri ning alustasid pealetungi riigi põhjaosas.

Malis tegutsevad tuareegi mässulised teatasid, et tulistasid 5. juulil alla Venemaa kaitseministeeriumi Aafrika korpusele kuulunud sõjaväekopteri ning alustasid samal ajal pealetungi riigi põhjaosas asuvale strateegiliselt tähtsale Anefise linnale.

Mässulised korraldasid varitsuse ka Venemaa Aafrika korpuse kolonnile, mis liikus Gao linnast Anefise suunas kaitset tugevdama. Lahingutes hävis mitu Venemaa sõjaväeveokit.

Lisaks on mässulised rünnanud Mali valitsusvägede ja Vene palgasõdurite positsioone mitmel pool riigis. Pealetungi peamine sihtmärk oli Anefise linn, mis on pärast aprillis toimunud mässuliste rünnakut Mali armee ja Vene võitlejate viimane strateegiline tugipunkt Kidali piirkonnas.

Ukrainska Pravda toob välja, et pärast 2021. aasta riigipööret hakkas Mali hunta toetuma üha enam Vene palgasõduritele. Esialgu tegutsesid Malis Wagneri palgasõdurid, kuid pärast Jevgeni Prigožini mässu asendati nad Venemaa kaitseministeeriumi kontrolli all oleva Aafrika korpusega.

2024. aastal ühendasid kohalikud mässuliste rühmitused jõud, et luua Põhja-Malisse iseseisev riik.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Ukrainska Pravda

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