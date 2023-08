Arstide nõuandetelefonid liikusid Confidole töötajate- ja rahanappuse tõttu

Perearsti nõuandetelefoni eelmine omanik müüs selle Confido grupile põhjusel, et ei jõudnud haigekassaga rahavajaduse osas üksmeelele, lastearsti nõuandetelefon liikus aga sama ettevõtte kätesse seetõttu, et seni nõu andnud arstid olid pensionieas ega jaksanud enam töötada, uusi meedikuid aga ei õnnestunud leida.

Lihtsamate tervisemurede lahendamiseks tegutseb Eestis kaks nõuandetelefoni: perearsti nõuandetelefon 1220 ja lastearsti nõuandetelefon 1599. Praeguseks on mõlemad liikunud suurärimees Margus Linnamäele kuuluva Confido Healthcare Groupi omandusse, mis oma tegevust Eesti meditsiinimaastikul aasta-aastalt jõudsalt laiendab.

Psühhiaater-seksuoloog Imre Rammul, kellele kuulnud osaühing Arstlik Perenõuandla pikki aastaid perearsti infotelefoni pidas, ütles ERR-ile, et otsusel 2019. aastal ettevõte Confidole müüa on laiem taust.

1987. aasta paiku lõi Rammul koos hea sõbra ja kolleegiga meditsiiniteenuseid pakkunud kooperatiivi Ave, mis pidas Tartu usaldustelefoni. Psühhiaatrilise profiiliga nõuandetelefoni teenust hakati esmalt pakkuma mittetulundusühingus hasartmängumaksust saadavate projektirahade eest, hilisemalt jätkati juba laiaema arstliku nõustamisega sponsorrahade eest.

Mõne aja pärast osteti üle üks teine nõustamisteenust pakkuv firma ning jätkati kaubamärgi Raviminfo/Arstiliin all. Seda rahastati lepingutest raviasutuste, apteekide ja ravimifirmadega. Muu hulgas esitati taotlusi püsifinantseerimise saamiseks Tallinna linnale, Eesti Haigekassale ja veel mujalegi.

"Esimese hooga taotlemised õnneks ei läinud, aga siis kukkus ette aastaarv 2004, mil haigekassa leidis ilmselt meie taotluse kuskilt sahtlipõhjast üles ja kuulutas välja hanke nimega perearsti nõuandetelefon," meenutas Rammul.

2005. aasta kevadel võitiski hanke Arstlik Perenõuandla OÜ. Lühinumbrit 1220 nõuandlal siis veel polnud, aga kui see vormistati, tehti haigekassaga kokkulepe, et intellektuaalne omand ja oskusteave kuulub Arstlikule Perenõuandlale, samas kui telefoninumber jääb haigekassale.

Nüüdseks tervisekassa nime kandev haigekassa rahastas teenust hinnakoefitsiendi alusel, milleks oli eelneva hankega 0,9, kuid tõi perenõuandla hinnangul selle ühel hetkel liiga madalaks ning vaidlus selle üle jõudis kohtusse. Kuna nõuandlal ei õnnestunud kohtus haigekassat seljatada, polnud neil majanduslikku võimekust, et konkursile minna koefitsiendiga 0,85 ehk 15 protsenti odavamalt.

"Selline säästutoode poleks taganud teenusele piisavat kvaliteeti ja teistpidi oleks meid ilmselt 1,0 koefitsiendi korral üle pakutud," põhjendas Rammul, kelle sõnul selgus hiljem, et konkurent oligi tulnud hankel välja koefitsiendiga 0,92. "Tol hetkel tundus kõige kindlam ja mõistlikum variant see maha müüa."

Nii sündiski 2019. aastal tehing, mille alusel liikus nõuandetelefon alates oktoobrist Confido Healthcare Group OÜ omandusse. Confido oli Rammuli sõnul juba kahel korral varem nõuandetelefoni ostmise asjus maad kuulanud ja kolmandal korral jõutigi tehinguni. Ise Rammul enda kinnitusel telefonile kosilast otsimas ei käinud.

Millise hinnaga tehing sõlmiti, on Rammuli sõnul konfidentsiaalne info, kuid ta tõdes, et tol hetkel oli see hind igati mõistlik.

"Me ei näinud ju ette, et tuleb koroona," lisas ta.

Nimelt on nõuandetelefon viimastel aastatel üle poole miljoni euro kasumit teeninud ning tulude kasvu seostab Rammul just ülemaailmse pandeemiaga. Sama tõdeb OÜ Perearsti Nõuandeliin ka oma aastaaruandes, kus toob välja, et seoses 2020. aastal puhkenud Covidi-pandeemiaga kasvas kõnede maht märkimisväärselt, mistõttu toonane müügitulu kerkis võrreldes 2019. aastaga 36 protsenti.

Alates 2020. aasta aprillist osutab nõuandetelefoni teenust OÜ Perearsti Nõuandeliin, aga Arstlik Perenõuandla jätkab samas kohas ja sama nimega ambulatoorse raviteenuse pakkumist eelkõige psühhiaatria ja seksuoloogia vallas.

Lastearsti nõuandetelefoni töötajad läksid pensionile

Lastearsti nõuandetelefon "Lastearst kuuleb" liikus Confido kätesse mullu augustis. Nõuandetelefoni pidas sihtasutus Tallinna Lastehaigla Toetusfond alates 1995. aastast ja tegu oli Eesti esimese tasulise arstinõuandetelefoniga.

Lastehaigla toetusfondi juhataja Inna Kramer ütles, et Confidole müüsid nad lastearsti nõuandetelefoni tööjõupuuduse tõttu.

"Meil olid pensionäridest arstid, kes jõudsid väga soliidsesse ikka ja nad lihtsalt enam ei jaksanud ega soovinud jätkata. Uusi töötajaid ei õnnestunud meil kahjuks leida," tõdes Kramer.

Ta lisas, et algul vähendati telefoni tööaega, aga see ei tundunud patsientide seisukohast hea ja fond hakkas otsima võimalust, et anda see parematesse kätesse. Confido poole pöördus fond Krameri kinnitusel ise, lähtudes asjaolust, et nemad tegelesid ka perearsti nõuandetelefoniga.

Lastearsti nõuandetelefonile helistamisel maksab kõneminut ühe euro ja Kramer märkis, et niisugusena on hind püsinud juba sellest ajast, kui Eestis euro kasutusele võeti.

"Hirmus kasumlik see kindlasti ei olnud," märkis toetusfondi juht. Saime sellest makstud nende arstide palgad, kes valves olid."

Tehingu hinda ei luba Krameri sõnul leping avaldada.

Confido Healthcare Grupp koondab enda alla hulga kliinikuid: laia valikut raviteenuseid, kirurgiat ja taastusravi pakkuv Arstikeskus Confido, eriarstiteenustele keskendunud Ortopeedia Arstid ja Tamme Erakliinik, radioloogilisi teenuseid pakkuv Nordic Imaging, võõrutusravile spetsialiseerunud Kordamed, eriarstiabile ja esteetikateenustele keskendunud Medco Partners, infotehnoloogiaga tegelev MedID ning vabatahtliku tervisekindlustuse pakette müüvad Confido Kindlustusagent ja Tervisekindlustusagent.

Confido grupi omanikule Margus Linnamäele kuuluvad MM Grupi kaudu ka apteegikaupu ja meditsiiniseadmeid müüv Magnum Medical OÜ ning meditsiiniseadmete ja kirurgiriistadega tegelev Semetron.

Samuti kuuluvad MM Grupile Apollo kinod ja raamatupoed, Apotheka apteegid, restoraniketid Vapiano, My Sushi ja Lido, Postimees Grupp, BNS, Duo Media telekanalid nagu Kanal 2, raadiojaamad nagu My Hits, Kuku ja Elmar, Valge Klaar, iDeal, Fudy ja Liivimaa Lihaveis, kui loetleda neist vaid väheseid.