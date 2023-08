Rubla kurss langes 16 kuu madalaimale tasemele

Vene rubla on sel aastal kaotanud veerandi oma väärtusest võrrelduna dollari ja euroga ning on jõudnud viimase 16 kuu madalaimale tasemele.

Rubla on viimase aasta jooksul kaotanud veerandi oma väärtusest. Esmaspäeval sai ühe dollari eest üle 100 rubla. See langus on ka suurem kui eelmise aasta Vene invasioonile järgnenud rubla kursi tõus kui energiakandjate hind märgatavalt tõusis. Vene valuuta väärtuse langus on viimastel nädalatel kiirenenud ning see on suurendanud omakorda majanduslikku survet Moskvale.

Esmaspäeva pärastlõunal tõusis Moskva börsil dollari hind üle 101 rubla piiri ning euro hind ületas 111 rubla. Mõlema valuutaga kaubeldi nii kõrgel tasemel esimest korda alates 23. märtsist 2022.

"Rubla nõrgenemine jätkub ning hetkel pole mingit põhjust oodata selle trendi muutumist. Rubla devalveerimine võimaldab rahandusministeeriumil vähendada riigieelarve puudujääki, mis praegustes tingimustes tundub olulise ülesandena," ütles Alfa Capitali vanemkaupleja Vladislav Silajev uudisteagentuurile Interfax.

Vene rubla on dollari suhtes jõudnud seega viimase 16 kuu madalaimale tasemele. Lisaks sellele survestab Venemaa majandust sõjaliste kulude suur kasv ning eksporditulude kokku kukkumine, lääneriikide sanktsioonid ja kapitali väljavool, kirjutas Financial Times.

Vene majandust on siseriiklikult toetanud valitsuse kulutused kaitsesektorile ja sotsiaalsfäärile. Näiteks makstakse igale Ukrainas hukkunud Vene sõduri lähedastele. Samas on ka see tõstnud riigieelarve defitsiiti, mis omakorda rubla väärtust on alandanud.

Endise Vene energiaministri Vladimir Milovi hinnangul on riigis tekkinud valuutanälg, kuna Venemaale saabub liiga vähe välisvaluutat. Milov elab väljaspool Venemaad ja on Kremli režiimi suhtes kriitiline. Milov samas juhtis tähelepanu, et import on jõudnud sõjaeelsele tasemele, kuid Euroopa tarbekaupade asemel jõuavad Venemaale nüüd kaubad Hiinast, Türgist, Kesk-Aasiast ja Araabia Emiraatidest. Nende kaupade eest peab aga maksma mõnes välisvaluutas, kuna keegi ei taha rublasid.

Rubla kurssi on Financial Timesi hinnangul hakanud kõige enam mõjutama Vene kaubandusvood, kuna välisturgudel ei kaubelda enam Vene rubladega alates eelmisest kevadest. Ametlike Vene andmete kohaselt on Vene jooksevkonto ülejääk võrrelduna eelmise aasta seitsme kuuga langenud 85 protsenti. Jooksevkonto ülejääk on ligikaudu Vene eksportide ja importide vahe.

Vene investeerimispanga Renaissance Capital peaökonomisti Sofia Donetsi sõnul kipub rubla kurss püsima stabiilsena kui jooksevkonto ülejääk on kas viis miljardit dollarit või üle selle. Juulis langes selle 1,8 miljardile dollarile.

Samas on Venemaal nafta- ja gaasi müügist saadud tulud juulikuus taas kasvanud. Aasta esimesel seitsmel kuul langesid need samas üle 40 protsendi, kuna G7 grupi riigid kehtestasid embargod ja hinnalae Vene naftale.

Kirjutamise hetkel on rubla kurss esiuudis Ria Novostis, Interfaxis ning teise koha uudis Vene riiklikus uudisteagentuuris TASS.