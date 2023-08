Ametlik: Stubb kandideerib Soome presidendiks

Soome endine peaminister Alexander Stubb korraldas kolmapäeval pressikonverentsi ja teatas, et kandideerib presidendiks.

Stubb on olnud Soome peaminister, rahandusminister ja välisminister. Ta on olnud Koonderakonna juht ning toetanud järjepidevalt Soome ühinemist NATO-ga. Ta vihjas juba varem, et võib kandideerida presidendiks.

Koonderakonna praegune juht ja peaminister Petteri Orpo ütles juba esmaspäeval, et soovib, et erakonna presidendikandidaadiks saaks Stubb. Orpo ütles pärast Koonderakonna juhatuse koosolekut ajakirjanikele, et juhatus otsustas Stubbi poolt ühehäälselt. Erakond ei korralda presidendikandidaadi üle liikmete nõuandvat hääletust.

Soome presidendivalimised toimuvad järgmise aasta 28. jaanuaril ja võimalik teine ​​voor 11. veebruaril. President valitakse kuueks aastaks. Praegune riigipea Sauli Niinistö ei saa põhiseaduse järgi enam kandideerida.

2022. aasta lõpuks oli vaid Liikumine Nüüd valinud oma presidendikandidaadi, kelleks sai seadusandja Hjallis Harkimo. Hiljuti valisid Põlissoomlased oma presidendikandidaadiks Jussi Halla-aho.

Juunis teatasid Soome Panga juht Olli Rehn ja endine välisminister Pekka Haavisto, et kandideerivad presidendiks.