Peipsi sibula saak on tänavu poole väiksem

Peipsi vanausuliste muuseumis giidituuride tegemise kõrvalt kasvatab Lilli Tarakanov Kolkja külas ka Peipsi sibulat. Eelmisel suvel olid selles sibulakuuris tema sõnul vähemalt poole kõrgemad sibulahunnikud.

"Sibulapesad ei loonud nii suurt pesa ja mugulad on väiksemad, selle võrra on tonnide arv ka väiksem. Saak on väga, väga väike," lausus Tarakanov.

Peipsi sibulat kasvatatakse pea 200 aasta vanuste traditsioonide järgi kõrgpeenardes ning see on raske ja mitmeetapiline käsitöö. Kuna sama töö eest tuli tänavu vähem saaki, on ka sibula hind tõusnud.

"Nelja euroga. See sibul on päris tippsibul. Anname garantii, et säilib terve talve, praegu kliendid helistavad, et viimased sibulad sõid just ära," ütles sibulakasvataja Jekaterina.

"Eelmisel aastal sibul oli suurem, see aasta on natuke väiksem. Aga pole hullu, müüme kuidagi maha. Mul on väga palju püsikliente, kes mul sibulat tellivad, kas tulevad ise siia või mina viin neile. Sest turul petetakse, Peipsi sibula nime all müüakse mingit muud sibulat," rääkis Maria Svinkova.

"Sama Tallinna turul, Tartu turul müüvad ka – Peipsi sibul. Inimesed tahavad just meie sibulat, aga ostavad välismaa sibulat sama hinnaga nagu meie müüme ja hästi palju tööd teeme;" nentis Jekaterina.

Kui tavaliselt hakatakse Peipsiääres sibulat müüma juuli keskel, siis tänavu hilines saagi võtmine paar nädalat. Nii ei ole ka sibulamüük vanausuliste külade teeääres veel täishoogu sisse saanud. Müüjad loodavad nädalavahetusele, kui toimub suur Peipsimaa toidupidu Peipsi Toidu tänav.

"Praegu on küllaltki vaikne. Kellel on aega, need ikkagi istuvad ja püüavad (sibula) ära realiseerida, sest oodata homset päeva on väga riskantne, kas tuleb rahvast või ei tule. Mõistlik on hakata kohe realiseerima, kui on mida realiseerida," lausus Tarakanov.