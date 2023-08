Ida-Virumaa juhid tegid testlennu Lõuna-Soomesse

Narva-Olgina lennuväljalt startinud kümnekohaline Šveitsis valmistatud lennuk Pilatus, mille pardal olid Narva, Sillamäe ja Narva-Jõesuu omavalitsuste ning Ida-Virumaa ettevõtluskeskuse esindajad, maandus pärast pooletunnist lendu Pyhtää lennuväljal, vahendas Soome rahvusringhääling Yle.

Pyhtää lennuvälja teenindava ettevõtte Redstone Aero tegevjuht Esa Korjula ütles, et regulaarlendude alustamisest ei saa siiski veel juttu olla, pigem võiks hakata Narva vahet toimuma nõudepõhised lennud, ehk õhutakso.

"Minu hinnangul on see eksperimendi algus, et anda inimestele aimu, kuidas on lennata 35 minutiga kohale ja milline on lennuk, millega nad lendavad," rääkis Korjula.

Kunagi võiks siiski üks või ka mitu ettevõtet sellel liinil opereerima hakata, lisas ta. Tehniliselt oleks Pyhtää lennuväli selleks valmis, kinnitas Korjula.

Narva-Jõesuu linnapea Maksim Iljin ütles, et peab liini avamist täitsa võimalikuks. "Lend kestis ainult 35 minutit. Seega saab igaüks ise mõelda, milliseid võimalusi see avab Kirde-Eesti ja Kagu-Soome vahel," ütles ta.

Keegi ei soovinud siiski veel öelda, millal võiks lennuühendus käivituda.

Pyhtää vallavanem Terhi Lindholm rõhutas, et see ei saa veel nii pea alata. Siiski näeb ta võimalusi nii tööstuse, kaubanduse kui ka turismi arendamiseks kogu Kymenlaakso maakonnale, mille koosseisu Pyhtää kuulub.

Naabruses asuva Kotka linnapea oli sama meelt. "See on hea algus. Me asume logistikapiirkonnas, seega tasub uurida, kas selliseks ühenduseks on tingimused olemas," ütles Kotka vallavanem Esa Sirviö.

Yle meenutas, et Kotka piirkonnas on välja käidud ka idee käivitada Kirde-Eestiga laevaühendus.