LKF: juhiabisüsteemidega autod sattuvad harvem avariidesse

Statistika näitab, et uuemad sõiduautod, mis on eeldatavasti varustatud juhiabisüsteemidega, on hakanud vähem liiklusõnnetustesse sattuma, teatas Eesti Liikluskindlustuse Fond (LKF).

"Esialgu liikluskindlustuse statistika ei näidanud juhiabisüsteemide parandavat mõju liiklusohutusele, uuemate autode kahjusagedus oli aastaid kõrgem vanematest autodest. Nüüd aga saame esmakordselt kinnitada trendi, et uuemate autodega sõitmine on ohutum," ütles LKF-i kahjuennetuse juht Ülli Reimets pressiteate vahendusel.

Tänavu esimesel poolaastal toimus Eestis 16 900 liikluskindlustuse juhtumit, millest sõiduautodega põhjustati 12 300 ehk 73 protsenti. LKF-i analüüsist selgus, et viimasel kolmel aastal on uuemate sõiduautode kahjusagedus olnud esmakordselt väiksem kui üle viie aasta vanustel autodel. See viitab juhiabisüsteemide positiivsele mõjule liiklusohutuses.

Mullu põhjustatud liikluskindlustuse juhtumitest iga 23. oli üle viie aasta vanuse sõiduautoga ja iga 24. uuema autoga.

"Uuemate, kuni viis aastat vanade sõiduautode tagant otsasõitude arv on viie aastaga vähenenud 28 protsenti ja õnnetused sõiduki iseenesest liikumahakkamisel 51 protsenti. Tagurdades põhjustatud õnnetuste arv on langenud nii parkimiskohal manööverdades kui lihtsalt tänaval tagurdades. Kui näiteks 2018. aastal moodustasid uuemate sõidukitega tagurdades põhjustatud õnnetused 27 protsenti, siis tänavu esimesel poolaastal 22 protsenti. Üle viie aasta vanustel sõidukitel on tagurdades põhjustatud õnnetuste osa püsinud 30 protsendi juures," märkis Reimets.

Reimetsa hinnangul on aga murettekitav, et viimase viie aastaga on viiskümmend seitse protsenti kasvanud uuemate sõiduautodega põhjustatud teerajatiste, ehitiste, kütusetankurite ja muude asjade kahjustamisjuhtumite arv. "Sagenenud on ka jalgratturile kahju tekitamise juhtumid ja uksega teise sõiduki kahjustamised. See kõik viitab kahjuks autojuhtide hooletusele," selgitas Reimets.

Uute sõiduautode varustuses on kümmekond aastat olnud erinevad juhiabisüsteemid nagu näiteks adaptiivne püsikiiruse hoidja (Adaptive Cruise Control – ACC), hädapidurdussüsteem (Automatic Emergency Braking – AEB), paigalseisu abi (Auto hold), mäkketõusu ja mäestlaskumise abisüsteem (Hill start/climb/descent assist), sõiduraja hoidmise süsteem (Lane Keep Assist – LKA), reavahetamise abisüsteeem (Lane Change Assist – LCA), parkimise abisüsteem (Park assist), sõiduki eemalt manööverdamise süsteem (Summon või Valet Parking funktsioon) ja autonoomse juhtimise süsteemid (Autonomous Driving - AD).

Tänavu esimesel poolaastal põhjustati 11 protsenti liiklusõnnetustest kaubikute ja pikap-sõidukitega, kaheksa protsenti veoautodega ja 2,5 protsenti bussidega. Veokite ja busside õnnetuste osakaal on viimasel viiel aastal kasvanud.