Rahandusminister palus kaubanduskojalt vastuseta kirjade eest vabandust

Rahandusministeerium ei suutnud ettenähtud 30 päeva jooksul sisuliselt vastata kaubanduskoja maksutõuse puudutavatele kirjadele, kuid see ei seganud minister Mart Võrklaeva koja juhile teatamast, et vastused on saadetud. Hiljem pidi minister vabandust paluma.

ERR-i portaal avaldab väljavõtted (koos viidetega täisdokumentidele) kirjavahetusest, mida mitu kuud on pidanud kaubandus-tööstuskoja juht Toomas Luman ja rahandusminister Mart Võrklaev.

20. juuni 2023. Toomas Luman:

"Eesti Kaubandus-Tööstuskojale valmistab muret, et viimasel ajal on esinenud mitmeid juhtumeid, kus rahandusministeerium ei ole pika aja jooksul vastanud kaubanduskoja pöördumisele, kaubanduskoja pöördumine ei ole mõistliku aja jooksul jõudnud vastava rahandusministeeriumi ametnikuni ning ka kiireloomuliste teemade puhul ei ole võimalik saada rahandusministeeriumilt vastust viivitamata, vaid üldreeglina kulub ministeeriumil vastamiseks 30 päeva või isegi rohkem. Järgnevalt kirjeldame neid juhtumeid lähemalt ja palume rahandusministeeriumi vastust allolevatele küsimustele ja kommentaaridele.

/.../ Kaubanduskoda saatis 25. aprillil 2023. aastal valitsusele oma esialgsed kommentaarid ja ettepanekud seoses Reformierakonna, Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna valitsusliidu programmiga aastateks 2023-2027.

/.../ Miks ei ole rahandusministeerium vastanud kaubanduskoja pöördumisele märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduse §-i 6 kohaselt, mille kohaselt tuleb märgukirjale või selgitustaotlusele vastata viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul selle registreerimisest? Kas, millal ja millises vormis on rahandusministeeriumil plaanis vastata kaubanduskoja pöördumisele?

/.../ Saatsime 2. mail rahandusministeeriumile oma tagasiside tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu, käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu kohta. /.../ Palume rahandusministeeriumil täiendavalt selgitada, miks ei sisaldunud kaubanduskoja märkused ja ettepanekud riigikogule saadetud seletuskirja lisas. Mida olete juba ette võtnud või plaanite ette võtta, et vältida selliseid juhtumeid tulevikus?"

https://adr.rik.ee/ram/dokument/14131936

13. juuli 2023. Mart Võrklaev:

"Kinnitan veelkord, et rahandusministeerium näeb Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoda väärtusliku partnerina. Et edasine mõttevahetus ei takerduks liigsesse bürokraatiasse, teen ettepaneku algatada regulaarne koostöövorm, kohtudes näiteks kaks korda aastas. See annaks nii ettevõtjatele kui ministeeriumile võimaluse oma seisukohti, edasisi plaane ja ettepanekuid kõige efektiivsemalt tutvustada. Loodetavasti kujuneb sellest püsiv ja sisukas koostöö, mis jääb kestma ka üle valitsustsükli.

/.../ Lisaks peatun allpool lühidalt Teie mainitud üksikteemadel, mis kuuluvad rahandusministri haldusalasse."

https://adr.rik.ee/ram/dokument/14182130

24. juuli 2023. Toomas Luman:

"Eesti Kaubandus-Tööstuskoda saatis 20. juunil rahandusministeeriumile pöördumise, milles tõime välja, et viimasel ajal on esinenud mitmeid juhtumeid, kus rahandusministeerium ei ole pika aja jooksul vastanud kaubanduskoja pöördumisele, kaubanduskoja pöördumine ei ole mõistliku aja jooksul jõudnud rahandusministeeriumi vastava ametnikuni ning ka kiireloomuliste teemade puhul ei ole võimalik saada rahandusministeeriumilt vastust viivitamata, vaid üldreeglina kulub ministeeriumil vastamiseks 30 päeva või isegi rohkem. Viidatud kirjas tõime välja ka mitmeid küsimusi, millele palusime rahandusministeeriumil vastata.

Kaubanduskoda ootas ministeeriumi vastust pöördumises sisaldunud küsimustele ja kommentaaridele viivitamata, kuid hiljemalt 15 päeva jooksul nagu on kokku lepitud koalitsioonileppes. Kuigi Kaubanduskoja pöördumise saatmisest on praeguseks möödunud rohkem kui 30 päeva, ei ole me rahandusministeeriumilt saanud vastust oma kirjale. Samuti ei ole meid teavitatud, et ministeerium on pikendanud vastamise tähtaega. Selline rahandusministeeriumi tegevusetus on vastuolus märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduse §-ga 6, mille kohaselt tuleb märgukirjale või selgitustaotlusele vastata viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul selle registreerimisest. Soovime teada, miks pole rahandusministeerium vastanud kaubanduskoja pöördumisele tähtaegselt ning millal lõpetab ministeerium seaduse rikkumise ning vastab kaubanduskoja kirjale."

https://adr.rik.ee/ram/dokument/14206321

26. juuli 2023. Mart Võrklaev:

"Austatud härra Luman. Mõistan Eesti Kaubandus-Tööstuskoja muret, et kommunikatsioon rahandusministeeriumiga ei paista edenevat. Sellegipoolest pean märkima, et pöördumisele, millele Te väidetavalt ei ole vastust saanud, on Rahandusministeerium vastanud 13.07.2023 kirjaga. Oleme Teie personalilt ka saanud kinnituse, et vastus on kätte saadud.

Ühtlasi kinnitan, et oleme valmis arutama Teile murettegevaid teemasid ka vahetul kohtumisel."

https://adr.rik.ee/ram/dokument/14212424

31. juuli 2023. Toomas Luman:

"13. juulil 2023. aastal saime rahandusministeeriumilt vastuse oma pöördumisele. Täname sisuka vastuse eest, kuid sellega seoses on meil tekkinud täiendavaid küsimusi, millele palume vastata ning mõned küsimused peame paraku esitama uuesti kuna ei suutnud neile vastuseid leida."

/.../ Oma esialgses pöördumises palusime rahandusministeeriumil täiendavalt selgitada, miks ei sisaldunud kaubanduskoja märkused ja ettepanekud riigikogule saadetud maksumuudatuste paketi eelnõu seletuskirja lisas. Lisaks palusime vastust küsimusele, mida olete juba ette võtnud või plaanite ette võtta, et vältida selliseid juhtumeid tulevikus. Meile saadetud vastuskirjast ei leidnud me konkreetseid vastuseid nendele küsimustele. Ootame endiselt vastuseid nendele küsimusele.

/.../ Eesti huvide kaitse Euroopa Liidu algatustes. Vastuskirjas tõite välja, et. detailsem tagasiside kaubanduskoja muredele seoses Eesti huvide kaitsega Euroopa Liidu algatustes on toodud eraldi vastuskirjas. Kaubanduskoja küsimus: Millal saatsite meile vastuskirja seoses Eesti huvide kaitsega Euroopa Liidu algatustes? Meieni ei ole see vastus praeguseks hetkeks jõudnud."

https://adr.rik.ee/ram/dokument/14219948

21. august 2023. Mart Võrklaev:

"Pöördusite rahandusministeeriumi poole täiendavate küsimustega seoses Kaubandus-Tööstuskoja poolt esitatud kirjadele vastamisega.

Kaubandus-Tööstuskoja pöördumistele vastamine. Pärast valitsuse vahetumist käesoleva aasta kevadel ja sellest tulenevate ulatuslike muudatuste tõttu oli rahandusministeeriumi poole tehtud pöördumiste arv erakordselt suur. Kaubandus-tööstuskoja poolt tehtud märkused ja ettepanekud ei sisaldunud riigikogule saadetud maksumuudatuste paketi eelnõu seletuskirja lisas inimliku eksimuse tõttu. Vabandame Teie ees siiralt selle eksimuse pärast! Palume oma ametnikel rakendada suuremat hoolsust, et selline eksimus ei korduks.

Eesti huvide kaitse Euroopa Liidu algatustes. Peame taaskord siiralt vabandama, kuna põhjalikumal uurimisel selgus, et kõnealune kiri ei läinud tehnilistel põhjustel majast välja. Selline eksitus on esmakordne ning vabandame veelkord, et see juhtus. Rahandusministeerium teeb endast kõik, et selline olukord ei korduks. Euroopa Liidu algatusi puudutavaid teemasid saame lähemalt arutada sügisesse planeeritud kohtumisel."

https://adr.rik.ee/ram/dokument/14485922