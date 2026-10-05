Soolasemat koolitoitu igatsevad lapsed võtavad oma soolatopsi kooli kaasa

Sellel nädalal avavad ligi 70 koolisööklat oma uksed ka lapsevanematele ja teistele huvilistele, et nad saaks tutvuda koolitoiduga. Tartu sööklate külastajad jäid täna valdavalt toiduga rahule. Mõned õpilased käivad koolis aga oma soolatopsiga.

Kuigi avatud koolisööklatesse on oodatud ka lapsevanemad, kohtas neid täna Tartu sööklates vähe. Kohale tulnud täiskasvanud olid enamjaolt õpetajad, kes oskasid hinnata söökla toitu.

"Ma olen siin juba töötanud üheksa aastat ja kogu aeg söön koolitoitu. Väga tervislik, kasulik, saan kõik vajalikud toitained kätte ja olen väga rahul," rääkis Raatuse kooli õpetaja Priit.

"Siin oli taimne valik ja siis oli sealihast valmistatudroog, mille poole kohe suundusin. Kokkuvõttes ülihea kõhutäis, lapsed võivad rahule jääda, vähemalt mina olen rahul," ütles Kivilinna kooli õpetaja Romeo. Romeo sõnul on 3,28 eurot maksev toiduports oma hinda kindla peale väärt.

Õpilaste arvamused koolitoidu üle on aga erinevad. Peamine mure on soola vähesus. Koolijuhtide sõnul on Tartus koolitoidus soola kogust järk-järgult vähendatud juba eelmisest aastast. Harjumine võtab aga veel aega.

"Selle koha pealt tuli lastelt signaale, et toit on mage, sest nad on harjunud soolast toitu sööma, ja kui toit läks magedamaks, andis see tunda," tõdes Kivilinna kooli direktor Karin Lukk.

"Minu arust on see soolakogus väga-väga väike. Lausa nii väike, et ma toon kooli kaasa enda soola. Ma panen ise, sest siit ei ole soola leida," näitas oma kaasavõetud soola Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumi õpilane Katriina.

Katriina koolivennad Patrick ja Jasper kiitsid aga, et koolitoit on mitmekülgne, palju on joogivalikut ja toit on hea. Jasperi lemmik on kindlasti šnitsel, mis täidab alati kõhu ära.

Telelugu teinud ajakirjanik proovis samuti koolitoidu ära ja tunnistas, et soolamaitset on tõesti tunda vähem, kui ta ise paneks. Samas maitses taimetoit väga hästi ja oli korralikult maitsestatud. Suhteliselt maitsetu oli aga lillkapsas ja harjumatult hapu tundus mahl, kuhu ilmselt polnud suhkrut lisatud.

Kui vanemad lapsed küsivad soola või võtavad selle ise kaasa, siis paljud nooremad õpilased on loobunud kastmetest. Nii jõudis ka täna Raatuse koolis paljude taldrikule vaid riis või tatar köögiviljaga.

Raatuse kooli õpilane Hugo oli näiteks täna valinud maisi ja riisi, sest kastmed talle väga ei meeldi.

Aga leidub ka kastmesõpru.

"Mulle meeldivadki rohkem kastmed kui muud toidud. Lemmiktoit on koolis magustoit," sõnas Hugo kooliõde Aimee.