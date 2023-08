FT: Suurbritannia kuulutab Wagneri lähinädalatel terroriorganisatsiooniks

Financial Timesiga suhelnud allikate sõnul kuulutab Briti valitsus lähinädalatel Wagneri grupeeringu terroriorganisatsiooniks.

Ühendkuningriigi valitsus kuulutab tõenäoliselt lähinädalatel Vene Wagneri grupeeringu terroriorganisatsiooniks, kinnitasid Briti valitsuse siseasjadega kursis olevad allikad Financial Timesile.

Suurbritannia valitsuse otsusest peaks teatama Briti siseminister (home secretary) Suella Braverman, kes tugineb selle puhul Briti terroriakti seadusele. Briti valitsusametnikud on viimased mitu kuud kogunud tõendeid ja vaaginud asjaolusid, et see otsus saaks sündida.

Briti parlamendisaadikud on siiani süüdistanud valitsust mitteaktiivsuses selles küsimuses ning erakondadeülene grupp rahvasaadikuid nimetas Briti valitsuse tegevust Wagneri grupeeringuga võitlemisel olevat alla ootuste.

Suurbritannia on juba varem kehtestanud sanktsioonid Wagneri grupeeringu, selle põhiliste komandöride ja palgasõdurite grupeeringu asutajaks peetud Jevgeni Prigožini vastu. Briti valitsuse proskriptsioon läheks aga sanktsioonidest kaugemale, kuna see keelustaks sisuliselt selle organisatsiooni Ühendkuningriigi seaduse kohaselt ning muudaks sellesse grupeeringusse kuulumise kriminaalselt karistatavaks.

Samuti oleks terroriorganisatsiooniks kuulutamisega karistatav ka selle grupeeringu toetamine, abistamine või selle logo kasutamine. Enamus proskriptsiooni rikkumisi võib päädida kuni 10 aasta pikkuse vabadusekaotusega. Seega oleks Wagner samas juriidilises kategoorias nagu Al-Qaeda, Islamiriik ja Hezbollah. Kuna terroriorganisatsiooni varasid saab mitte ainult külmutada vaid ka võõrandada, siis võiks võõrandada tulevikus ka Wagneri varasid.

Samas siiani pole ei Ameerika Ühendriigid ega Euroopa Liit kuulutanud Wagneri grupeeringut terroriorganisatsiooniks. Kuigi Suurbritannias on kritiseeritud Briti valitsuse aeglust Wagneri terroriorganisatsiooniks kuulutamisel, siis on valitsuse mõtlemisega kursis olevad inimesed aeglast lähenemist kaitsnud, kuna oli vaja ehitada üles juriidiliselt vettpidav alus sellele otsusele.

Wagneri terroriorganisatsiooniks kuulutamise muutis hiljuti keeruliseks Venemaa presidendi Vladimir Putini avalik teade juunis, mille käigus Putin tunnistas, et Wagneri grupeeringut on täiel määral rahastanud Vene riik.