Putin: Wagneri grupeeringut rahastati täielikult Vene riigieelarvest

Vene president Vladimir Putin ütles teisipäeval sõjaväelastega kohtudes, et kogu Wagneri palgasõdurite grupeeringu rahastus tuli Vene riigieelarvest.

Vladimir Putini sõnul sai Wagner 2022. aasta maist 2023. aasta maikuuni Vene riigilt rohkem kui 86 miljardit rubla (veidi üle 900 miljoni euro), mis oli mõeldud palkadeks ja boonusteks. Sellele lisaks eraldati rohkem kui 110 miljardit rubla kindlustusmakseteks, vahendas Interfax.

"Vahepeal tahan märkida, et ka kõik teaksid sellest, kogu Wagneri grupi tegevuse tagas täielikult [Vene] riik - kaitseministeeriumist, riigieelarvest. Meie rahastasime seda gruppi täielikult," kinnitas Vladimir Putin.

Vladimir Putin mainis lisaks, et peab tegelema ka Concordi ettevõtte rahaasjadega. Concord teenis eelmisel aastal rohkem kui 80 miljardit rubla, vahendas Interfax. Concord teenis raha läbi Voentorgi tarnides Vene relvajõududele toitu ja pakkudes ka toitlustusteenust. "Ma loodan, et keegi ei varastanud midagi selle töö käigus. Muidugi me tegelema sellega ja uurime kõik välja, "lubas Vladimir Putin. BBC venekeelne teenistus juhtis tähelepanu, et Vladimir Putin ei maininud oma kõnedes Concordi omanikku Jevgeni Prigožinit.

Venemaa oli varem mitmeid aastaid väitnud, et Wagneril pole Vene riigiga mingit pistmist. Aasta tagasi Müncheni julgeolekukonverentsil süüdistas Prantsusmaa president Emmanuel Macron Putinit Wagner sidemete eitamise tõttu valetamises. Eelmisel aastal ütles Vene välisminister Sergei Lavrov, et Wagner on erasõjaväegrupeering ning sel pole mitte mingit pistmist Vene riigiga, meenutas BBC venekeelne teenistus.