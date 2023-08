Vabatahtlik süsinikukrediidiga kauplemine võib osutuda väärtusetuks

Mitmed ettevõtted ostavad süsinikukrediite enda süsinikuheitme tasakaalustamiseks. Samas on turg reguleerimata ning näiteks uue metsa istutamise eest võidakse väljastada krediite enam kui see süsinikku seob.

Mitmed suuremad süsinikukrediidiga kauplejad võivad peatselt avastada, et nende ostetud süsinikulunastus võib osutuda väärtusetuks. Erinevalt Euroopa Liidust ei ole USA-s ametlikku kohustuslikku süsinikuheitmega kauplemise turgu, kuid mitmed ettevõtted osalevad selles vabatahtlikult.

Mitmed ettevõtted USA-s ja teistes riikides on vabatahtlikult võtnud endale kohustuseks osta enda majandustegevuse käigus eralduvale süsinikuheitmele tasakaaluks süsinikukrediidi kaudu osalusi projektides, kus süsinikku ringlusest välja võetakse või seotakse. Süsinikdioksiid on kõige põhilisem kasvuhoonegaas, mis põhjustab inimtekkelist kliimamuutust.

Maailma suurim süsiniku sidumise krediite müüv kaupleja Trafigura Group teatas hiljuti, et on ühe Kambodža metsandusprojektiga seotud süsinikukrediidi müügi ajutiselt peatanud oodates juurdluse lõppemist. Tekkinud olukorra tõttu pidi Trafigura Group ühe eraettevõttest kliendi krediidid asendama ning kandma omanikuta jäänud Kambodža metsa süsinikukrediidid enda arvele.

Trafigura süsinikukauplemise juht Hannah Hauman ütles The Los Angeles Timesile, et praegu süsinikuturul nähtavad väärtuse kaotused on suuremad kui tema endises töökohas naftasektoris. Naftasektoris võib vara väärtuses langeda, kuid see ei muutu kunagi täiesti väärtusetuks, mis tuleks maha kanda.

Los Angeles Times tõi esile, et hiljuti on tulnud ilmsiks ka teisi juhtumeid, mille käigus on kauplejad pidanud käsitlema süsinikukrediite kui omanikuta vara. Näiteks seisab Vitoli kontol tegevusetult rohkem kui 75 miljoni väärtuses süsinikukrediite. Vitol on maailma suurim sõltumatu toormaterjalide kaupleja. Hollandi ettevõtte SMS Holding alla kuuluvad kauplejad Act Commodities Group ja Act Financial Solutions kandsid oma arvelt eelmine aasta maha 1,5 miljonit süsinikukrediiti.

Vitoli kontol olevad 75 miljonit süsinikukrediidi on mahult umbes sama palju kui eelmisel aastal väljastatud süsinikukrediiditest kolmandik. Samuti on need 75 miljonit kaks korda suurem Šveitsi iga-aastasest süsinikuheitmest. Nii Vitoli kui ka Acti seisma jäänud süsinikukrediidid väljastati ühe kunagise ÜRO programmi alusel, mida on sattunud tugeva kriitika alla. Hinnanguliselt on selle programmi krediitidest umbes 75 protsenti väärtusetud.

Esimene süsinikukrediit kaubeldi ligikaudu 35 aastat tagasi, kuid süsinikuturgu on sest saati saatnud mitmed skandaalid, mis on toonud endaga kaasa tugevad hinnakõikumised ja väärtuse languse. See pole mõjutanud mitte ainult ettevõtteid, kes süsinikukrediitidega kauplevad, vaid ka ettevõtteid, kes väidavad end selle najal keskkonda toetavad.

Ühe süsinikukrediidi väärtuseks on ligikaudu tonn atmosfäärist eemaldatud süsinikdioksiidi. Seda saab tekitada näiteks tuulikute rajamise või puude istutamisega. Süsinikukrediidi ostjad saavad krediiti ostes enda süsinikuheitmeid tasakaalustada. Samas on sõltumatud teaduslikud uuringud selle lähenemise kahtluse alla seadnud, kuna tihti on deklareeritud projektide süsinikumõju väiksem kui nende eest väljastatud krediitidel kirjas.

Kuna süsinikukrediidi turg ei ole mitmel pool reguleeritud, siis puudub sellele kontrollorgan, kes projektides väidetu paikapidavust kinnitaks. Näiteks pidi üks ettevõte kandma maha Zimbabwega seotud metsandusprojekti süsinikukrediidid, kuna selgus, et selle ühe projekti peale oli väljastatud liiga palju süsinikukrediite. Hannah Hauman ütles The Los Angeles Timesile, et selliste probleemide tõttu soovivad süsinikukrediidi ostjad tihedamat kontakti projektiga, mis peaks aitama süsinikku atmosfääris eemaldada.