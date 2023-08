Arvo Halliku ettevõte Novaria Consult jäi mullu kahjumisse

Hallik on Novaria Consulti ainuosanik ja veel juuni alguses olid ettevõttel viimase kolme aasta majandusaasta aruanded esitamata. Nüüdseks on need äriregistris olemas ja sealt ilmneb, et 2005. aastal asutatud firma käive oli mullu 7200 eurot, kuid kahjum 17 459 eurot.

Tänavu suvel ilmnes, et peaminister laenas Novaria Consultile 350 000 eurot, mille eesmärk oli Halliku toonaste sõnade kohaselt investeerimine.

Majandusaasta aruande kohaselt oli ettevõttel möödunud aasta lõpu seisuga laenukohustusi 367 437 euro eest ning perioodil arvestatud intress oli 8883 eurot.

Varasemad aastad olid Novaria Consulti jaoks märksa edukamad: 2021. aastal oli nende käive 43 000 eurot ja kasum, ligi 81 000 eurot. 2020. aastal teeniti 6750-eurose käibe juures 335 000 eurot kasumit.

Novaria Consultile kuulub 24,8 protsenti viimastel päevadel Venemaa vedude tõttu skandaali keskmesse sattunud Stark Logistics AS-ist. Reedel tegi Hallik avalduse, kus lubas Stark Logisticsi aktsiad ära müüa, ettevõtte nõukogust taanduda ja finantsjuhi töölepingu lõpetada.

Stark Logisticsi enamusosanik on Toystor OÜ kaudu Martti Lemendik ehk Venemaaga äri ajandud Metaprinti omanik. See pole aga Lemendiku ja Halliku ainus ühine äri, sest Hallikul on 30-protsendiline osalus ka Stark Warehousing OÜ-s, mille teised osanikud on KRG Invest, Rio-P ning Lemendikule kuuluv Toystor.

Stark Warehousing asutati 2021. aasta augustis, et pakkuda Tallinna lähiümbruses laoteenust. Sama aasta detsembri lõpus ostis ettevõte Stark Logisticsilt kaubaladude tegevuse.

"Lepingu kohaselt omandas ettevõte 1. jaanuaril 2022 kõik laomajandusega seotud varad, õigused, kohustused ning lepingud. Muu hulgas tuli kaasa personal ning pea 10-aastane tegevuskogemus," seisab aruandes, mille on allkirjastanud Stark Warehousingu juhatuse liige Hallik.

Ettevõte nimetab oma esimeses majandusaasta aruandes kõige olulisemaks investeeringuks laotegevusega seotud tervikvarade omandamist Stark Logisticsilt ning mullu suvel Keila Tööstuspargis avatud PVC-halli. Lisaks võeti rendile kaks laopinda Saha-Loo teel.

Tänavusel aastal kavatseb ettevõte teenuseid laiendada ja investeeringuid jätkata.

Stark Warehousingu käive oli perioodil augustist 2021 kuni 2022. aasta lõpuni 332 000 eurot ja kahjumisse jäädi 171 000 euroga.