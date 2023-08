Kinnisvaraarendajad on projektide osas aina ettevaatlikumad

Eesti ehitusfirmad ehitavad üha vähem, statistikaameti andmetel langes Eesti ettevõtete ehitusmaht aastaga 12 protsenti. Viimati oli uute ehituslubade arv praegusest väiksem 2015. aasta alguses.

Kuigi ehituslubade väljaandmine on oluliselt kukkunud, on arendajatel veel sahtlis varuks load, mida soodsal hetkel ehitusse suunata, ütleb kinnisvaraanalüütik Tõnu Toompark. Iseasi, millal soodne hetk saabub, sest turg jaheneb.

"Elamispindade müük on alla läinud. Miks ta on alla läinud? Sest intressimäär on kõrge ja tarbijakindlus on madal. Kui uusi kortereid ei müüda, eks siis ole vähem vaja ehitada," ütles Toompark.

"See näitab, et turuosalised siiski ootavad, et majanduses kõige paremad ajad ei ole ees. Ehk muutuvad aina ettevaatlikumaks," rääkis Tallinna Tehnikaülikooli majandusteadlane Tõnn Talpsepp.

Volta kvartali 100 000 ruutmeetrisest arendusest on umbes veerand valmis ehitatud ja tööd jaguks veel mitmeks aastaks. Viimati valminud majades on 20 protsenti korteritest veel müümata.

"Turul on kõik omavahel seotud. Kui tarbija kindlus ja nõudlus väheneb, siis ei saa eeldada, et meie oma plaane ümber ei tee," rääkis Endoveri tegevjuht Robert Laud.

Laud sõnas, et pausile pole Endover ühtegi objekti pannud. "Küll jälgime täpselt müügitempot, millal on mõistlik mõne suure arenduse järgmise etapiga alustada."

Põhja-Tallinnas kerkib ajaloolise Sitsi puuvillavabriku ümber Manufaktuuri kvartal. Ehitajatel oli viimastel aastatel tööd rohkem kui jõuti ära teha ja nüüd on tempo raugemas, ütleb Hepsori juhatuse liige Kristjan Mitt.

"Kui me siit edasi vaatame, palju mahud veel võivad langeda, siis julgeks arvata, et järgmine aasta on raskem kui see aasta. Me ei saa kahjuks nii teha et kui ükspäev ostetakse saia vähem, siis me toodame saia vähem. Meil ikkagi viie kuni seitsmeaastased tsüklid, proovime pikka äri teha," sõnas Mitt.

Olulist kinnisvara hinnalangust analüütikud ega arendajad ometi ei prognoosi. Nii Hepsor kui ka Endover valmistavad ette järgmisi arendusetappe. Nende ehituse algus otsustatakse eelmüügi põhjal.