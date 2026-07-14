Tallinnas sõlmiti Eesti kalleim korteritehing

Endover alustas Volta kvartalisse kerkiva Volta Skai kõrghoonete duo teise torni korterite ja äripindade avaliku müügiga ning enne avaliku müügi algust sõlmiti hoones teadaolevalt Eesti kinnisvaraturu läbi aegade kalleim korteritehing, teatas arendaja.

Kogu korrusel laiuv, üle 340 ruutmeetri suurune Skai Villa leidis omaniku hinnaga ligi neli miljonit eurot.

Korteri sisearhitektuur kujundati ostja isiklike soovide järgi ning korteril on ligi 300-ruutmeetrine terrass, kust avanevad vaated vanalinnale, merele ja Põhja-Tallinnale.

"Volta Skai müügiedu ja äsja sõlmitud kalleim korteritehing näitavad, et kinnisvaraturg ei seisa paigal ka keerulisemal ajal," ütles Endoveri tegevjuht Roul Tutt.

Tutt lisas, et ehitus on kulgenud plaanipäraselt ja Volta Skai kõrghoonete esimesed korterid valmivad selle aasta sügisel.

Citify andmetel on Tallinna uusarenduste turg 2026. aasta esimesel poolaastal 2025. aasta samale perioodile võrreldes veidi aktiveerunud. Esimese kuue kuuga sõlmiti Tallinna uusarendustes 825 tehingut, samas kui mullu samal perioodil oli tehingute arv 724.

Üle miljoni euro suuruseid tehinguid on tänavu registreeritud 14.