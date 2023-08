Elektriautode müük on ületanud 23 riigis olulise viie protsendi müügi piiri

Bloombergi analüüsi kohaselt on elektriautode omaksvõtul kriitiline ületada viie protsendi müügi piir, misjärel nende autode müük kiireneb. See murdepunkt on juba ületatud 23 riigis.

23 riigis maailmas on kõikidest uutest müüdud autodest vähemalt viis protsenti elektriautod. Veel aasta tagasi hindas Bloomberg, et sedasi on 19 riigis. Bloomberg Green analüüsi kohaselt on viie protsendi piir oluline murdepunkt ulatuslikuks elektriautode omaksvõtuks.

Olulise viie protsendi piiri on hiljuti ületanud Kanada, Austraalia, Hispaania, Tai ja Ungari. Varem on see piir ületatud Lääne-Euroopas ja Ameerika Ühendriikides ning Hiina rahvavabariigis.

Viie protsendi piiri ületamist on varem märgiliseks peetud nii televiisorite, mobiiltelefonide kui ka LED-lampide müügis. Kui alguses on uue tehnoloogia müük aeglane, siis murdepunkti ületades jõuab see kiiresti peavoolu ning hiljem aeglustub. Seda tuntakse kui S-kõverat.

Sizzling: "Countries that cross the tipping point have seen rapid rates of adoption, with a median sales growth of 55% last quarter compared to the same period a year ago." US may reach 25% market share for EVs by 2026! They were nearly 10% in Q2 2023.https://t.co/DksknUis3S pic.twitter.com/KavUmNzSUP — John Raymond Hanger  (@johnrhanger) August 28, 2023

Ameerika Ühendriikides jõuti viie protsendini 2021. aasta lõpus, mis on hiljem kui teistes jõukates riikides. Selle põhjuseks peetakse ameeriklaste autokeskset ühiskonda ning asjaolu, et ameeriklased sõidavad autoga pikemaid vahemaid – seega on vaja autosid, mis suudavad pikalt sõita. Varaste elektriautode mudelite puhul ei saanud seda tagada.

Esimesena ületas kõikide autode müügist elektriautode müük viie protsendi piiri 2013. aasta kolmandas kvartalis Norras. Neile järgnes 2017. aasta kolmandas kvartalis Island ning 2021. aasta teises kvartalis Rootsi. Madalmaades ja Hiinas ületati see piir 2018. aasta neljandas kvartalis.

Elektriautode osakaal kõikidest uutest müüdud autodest on Norras üle 82 protsendi, Islandil 38,9 protsenti ja Rootsis 38,6 protsenti. Soomes ületati viie protsendi piir 2020. aasta neljandas kvartalis ning elektriautod moodustavad müüdud uute autode turust 33,5 protsenti.

USA-s on elektriautode kasutuselevõtu edendamiseks eraldatud sadu miljardeid dollareid avalikku ja eraraha, et rahastada nii laadimisvõrkude rajamist kui ka akude ümbertöötlemise jaamasid. Teistes riikides on samuti erisugused toetusmeetmeid kasutusele võetud.

Bloombergi hinnangul on järgmiseks võtmeriigiks India, mis on USA ja Hiina järel suuruselt kolmas autoturg maailmas. Praegu moodustavad elektriautod kõikidest uute autode müügist kolm protsenti olles kuue kuuga kahekordistunud.

Elektriautodesse on investeerinud tugevalt ka India siseriiklikud autotootjad ning Tesla tegevjuht Elon Musk kohtus India peaministri Narendra Modiga juunis. Muski sõnul püüab Tesla võimalikult kiiresti India turule siseneda.

Siiani on 90 protsenti elektriautodest müüdud kas USA, Hiina või Euroopa turule, kuid see tähendab, et kolmandik üleilmsest autoturust ei ole murdepunkti ületanud. Bloomberg tõi esile, et isegi kui rohkemates riikides elektriautode müük kasvab, siis pole selge, kas elektriautode akude tootmiseks vajaliku toorme kaevandamine suudab sellega sammu pidada.