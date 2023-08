EL tahab Soomes keelata räimepüügi

Esmaspäeval esitas komisjon ettepaneku järgmise aasta Läänemere püügikvootide kohta. Komisjon tahab Soomes peaaegu täielikult keelata räimepüügi. Komisjon leiab, et räimevarud vähenevad alla piirnormide.

"Selline karm ettepanek on üllatus. Teadsime, et kvoodid vähenevad, kuid see, et komisjon läks nii kaugele, see on katastroof," ütles Soome Kalurite Föderatsiooni juht Kim Jordas.

Soomes püüdsid kalurid 2022. aastal 68 miljonit kilogrammi räime. Kalurite hinnangul tähendaks komisjoni ettepaneku elluviimine seda, et räim ei jõuaks enam inimeste söögilauale.

"See tähendab, et turul pole räime, kalurid jäävad sadamasse ja töötlev tööstus seisab jõude," ütles Jordas.

Komisjon tahab veel piirata ka lõhepüüki. Komisjon tahab, et kalurid saaksid järgmisel aastal lõhet püüda Perämere piirkonnas. Soome lahel peaks samuti lõhepüük jätkuma.

Jordase sõnul mõjutavad sellised piirangud ka teiste liikide püüki.

"Lõhet püüdvad kalurid tegutsevad ainult osa aastast, muul ajal püüavad nad teisi liike. Võib juhtuda, et ka muu püük jääb ära," ütles Jordas.

Kalapüügikvoodid ja eelnõu edasine saatus otsustatakse Euroopa Liidu Nõukogus oktoobri lõpus, vahendas Yle.

Soome põllumajandusministeeriumi kalapüügi üksuse juht Risto Lampinen ütles, et riik koostab praegu oma seisukohta komisjoni ettepaneku kohta. Lampinen ütles, selline keeld oleks kalurite jaoks tohutu tagasilöök. Tema sõnul võivad sellise ettepaneku elluviimise korral kaduda paljud töökohad.

"Meie esialgne seisukoht on, et komisjoni ettepanek on ebaproportsionaalne ega võta korralikult arvesse teaduslikke nõuandeid, mille kohaselt võiks räimepüüki jätkata nii Botnia lahes kui Läänemerel, ehki väiksemate kvootidega," ütles Lampinen.

Lampineni sõnul on praegu veel võimatu prognoosida, kui palju saab Soome otsust mõjutada. See sõltub sellest, mida teised liikmesriigid asjast arvavad. Lampinen hindas, et ka teised liikmesriigid ei pea komisjoni ettepanekut mõistlikuks.