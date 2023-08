Ekspordi langus kahjustab Rootsi majandust

Rootsi eksport langes ning teises kvartalis riigi majandus kahanes. Uudisteagentuur Bloomberg teatas, et Rootsi majanduse mured süvenevad.

Rootsi majandus kahanes 2023. aasta teises kvartalis 0,8 protsenti varasema kvartaliga võrreldes. Võimude teatel on majanduslanguse taga ekspordi langus.

Rootsi majandus langes oodatust kergemalt. Juuli lõpus avaldatud kiirhinnangu kohaselt langes Rootsi majandus teises kvartalis lausa 1,5 protsenti. Danske Banki peaökonomist Michael Grahn ütles, et viimased andmed pole nii halvad, kui juulis prognoositud, siis riigi ekspordimootor on ikkagi raskustes, vahendas Bloomberg.

Rootsi majanduse mured süvenevad. Sisenõudlus kahaneb, kinnisvarasektor on raskustes. Nõrk kroon toetas aga varem kaupade müüki välismaale.

Majanduse oodatust väiksem langus annab Rootsi keskpangale siiski juurde manööverdamise ruumi, kuna riik muretseb üha rohkem rahapoliitika karmistamisest tingitud tagajärgede pärast.

Rootsi keskpank Riksbank otsustas juuni lõpus tõsta intressimäärasid 0,25 protsendi võrra 3,75 protsendini. See on kõrgeim intressimäärade tase viimase 15 aasta jooksul. Mitmed analüütikud eeldavad, et keskpank tõstab septembris intressimäärad nelja protsendini.

Analüütikud prognoosivad, et Rootsi majandus langeb ka 2023. aasta teisel poolel ning keskpank võib lõpuks intressimäärad tõsta isegi 4,25 protsendini.