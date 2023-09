Arto Aas: poliitikud peaks võimumängu lõpetama ja keskenduma majandusele

Eesti ettevõtete eksport on viimased poolteist aastat langenud. Aas tõdes, et ettevõtjate olukord on mõõdukalt halb.

"Kindlasti sellised investeeringute kukkumised, ekspordi langus ja see, et meil on majandus mitu kvartalit järjest miinuses, rõõmsaks kedagi ei tee. Aga paraku tundub, et riigivalitsejateni need sõnumid veel jõudnud ei ole," märkis Aas.

Tema soovitab poliitikutel keskenduda tähtsale. "Minu esimene soovitus oleks lõpetada see mängude tsirkus riigikogus ja keskenduda olulisele. Ikkagi seada Eesti konkurentsivõime ja majanduskeskkond jälle esikohale, et vähemalt oleks mõtestatud debatt sel teemal, mida teha ja kuidas edasi minna. Sest täna seda debatti ei ole," rääkis ta.

Aas selgitas, et Eesti konkurentsivõime on praegu väga tugeva surve all. Eesti on muutunud tema sõnul kalliks riigiks, kus odavat tööd enam teha ei saa ja kus seda pole ka kellelegi vaja.

"Nüüd on küsimus, kuidas me siit edasi läheme. Rohkem peaks olema investeeringuid teadus- ja arendustegevusse, me peaksime rohkem muretsema selle eest, et oleks õigete oskustega, eriti tehnoloogiaoskustega inimesi, insenere. Ja tegelikult ka riigieelarve küsimused peaks läbi kaaluma selles võrdluses, kas see tõstab meie konkurentsivõimet või vähendab," lisas ta.

Aas tõdes, et riigieelarve kulud ja tulud tuleb küll tasakaalu viia, kuid ainult sellele keskenduda ei saa.

"Praegu tundub, et valitsus keskendub ainult eelarveküsimustele, ainult sellele, kuidas saada tulud-kulud enam-vähem tasakaalu. Aga see ei ole ettevõtjate jaoks piisav, see ei ole majanduspoliitika, see siia uut jõukust ei too."

Aas märkis, et Eesti majandusolukord sõltub osaliselt siiski ka naaberriikidest. "Kui Soomes, Rootsis kukuvad ehitus-, kinnisvaraturud ka 50 protsenti, siis kahtlemata see mõjutab meid. Kõik ei ole ainult meie kätes, aga täna me saaksime teha rohkem kui seni tehtud on," ütles ta.