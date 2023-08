Riik hakkab e-Eesti brändi uuendama

Hanke eesmärk on leida partner e-Eesti kui digiriigi brändi-, sõnumi- ja narratiivistrateegia uuendamiseks, mida rahvusvahelises turunduses ja kommunikatsioonis, esitluste ja kõnede tegemisel ning narratiivide loomisel kasutada.

Hanke kirjelduses seisab, et e-Eesti rahvusvahelise maine koordineeritud ja süsteemne edendamine lähtub eeldusest, et Eestile on vaja tugeva infoühiskonna mainet. "Digiriik on kujunenud kogu Eesti kuvandi üheks keskseks ja oluliseks komponendiks, see paistab silma nii rahvusvahelises meediapildis, sotsiaalmeedias kui ka ekspertide poolt antud hinnangutes ja think-thank'ide poolt koostatud uuringutest."

Samuti aitab hanke järgi tugev e-Eesti kuvand Eesti IKT-sektori ettevõtetel oma tooteid ja teenuseid eksportida ning leida investoreid. "Hästi toimiva digitaristu maine kinnitab muuhulgas rahvusvahelisele avalikkusele, et Eestis on hea ärikeskkond. Samuti on digitaalvaldkond oluline sektor, kus soovime olla kaasatud rahvusvaheliste poliitikate kujundamisel. Sellest, kui hea mainega on meie e-lahendused, sõltub ka valdkonna järelkasv ja tipptasemel tööjõu soov end Eesti IKT-sektoriga siduda," seisab hankes.

Hanke kirjelduses seisab, et 2017. aastal välja töötatud e-Eesti mainekavas nähti vajadust ka sihtriikide põhise lähenemise tekitamisele. Tänased e-Eesti peamised sihtturud on Põhjamaad (Soome, Rootsi, Taani), UK, Saksamaa, Prantsusmaa, USA, Holland, Belgia.

Hanke järgi on sõnumistrateegia sihtrühmad e-Eesti rahvusvahelise turunduse ja kommunikatsiooniga tegelevad riigiasutused, ettevõtted, IKT sektori esindajad, miks mitte ka tavakodanikud.

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 14. september.