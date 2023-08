PERH-i uueks ülemarstiks saab oktoobris Kristo Erikson

Erikson alustab haigla juhatuse liikme-ülemarstina tööd 15. oktoobril. Tema vastutusvaldkonnaks on PEH-i kliinilise tegevuse juhtimine.

Regionaalhaigla juhatusse kuuluvad lisaks ülemarstile juhatuse esimees Agris Peedu ja õendusdirektor Katre Zirel.

Alates 2018. aastast on Erikson PERH-i intensiivravikeskuse juhataja-ülemarst. Varem on ta töötanud anestesioloogia ja intensiivravi spetsialistina nii Eestis kui Soomes. Erikson on PERH-i eetikanõukogu liige alates 2018 ja alates 2023 ka eetikanõukogu juhataja.

Erikson on arstiks õppinud Tartu Ülikoolis ning kõrgeima meditsiinilise hariduse saanud Soomes. Erikson töötas sealses Oulu ülikoolihaiglas 14 aastat ja tal on meditsiinidoktori kraad Oulu ülikoolist. Ta kuulub Euroopa, Skandinaavia, Eesti ja Soome anestesioloogide seltsidesse ning Eesti ja Soome arstide liitudesse.