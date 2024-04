Agris Peedu: väited regionaalhaigla halva finantsseisu kohta on valed

Põhja-Eesti regionaalhaigla finantsseis on jätkusuutlik. 2023. aasta majandusaasta aruanne on avaldatud ning leitav ka haigla veebilehelt*. Regionaalhaigla on aastaid investeerinud suurehitustesse ning jätkab investeerimist ka edaspidi.

Nii oma vahenditega, kaasates laenuraha, kui ka välisvahendite toel saime möödunud aastal valmis uue Y-korpuse, kus asuvad muuhulgas meie onkoloogia- ja hematoloogiakliiniku ja sisehaiguste kliiniku ravipinnad ning patoloogide tööks vajalikud töökohad. Samuti kuuluvad investeeringute hulka meie suurimas ravikorpuses osakondade täisrekonstrueerimised, isolatsioonipalatid ning tipptehnoloogiline ventilatsiooni- ja küttesüsteem, Eesti suurima verekeskuse rekonstrueerimise esimene etapp ja palju muudki.

Suurinvesteeringuid on osaliselt rahastatud laenuga juba alates 2006. aastast ja need on olnud kahtlemata vajalikud. Laenulepingud on sõlmitud rahvusvaheliste finantsinstitutsioonidega, mille ees on meil aruandluskohustus ning oleme igal aastal täitnud kõiki nende nõudeid.

Suudame maksta konkurentsivõimelist töötasu, maksta osutatud teenuste ja ostetud kaupade eest ning jätkuvalt iga-aastaselt investeerime nii infotehnoloogiasse, meditsiinitehnikasse kui ka taristusse, sealhulgas käesoleval aastal.

Eesti tipphaiglad, regionaalhaigla ja Tartu Ülikooli kliinikum on aastaid investeerinud ravitaristusse patsientide ja töötajate jaoks. Käies neis kahes Eesti tipphaiglas on need arengud silmnähtavad.

Nii on ka kliinikumi ja regionaalhaigla laenukoormused rahvusvaheliste finantsinstitutsioonide ees sarnased (2023. aasta lõpu seisuga vastavalt ca 55 miljonit eurot ja ca 60 miljonit eurot). Selliseid pikaajalisi kohustusi mõistlikel laenutingimustel ei saa kuidagi pidada tohutuks laenukoormuseks, eriti kui arvestada tipphaiglate ravitöö ja -rahastuse mahtusid.

* Regionaalhaigla 2023. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne. Haigla müügituludest saab aimu aastaaruande leheküljelt 100, laenukohustustest on täpsemalt juttu leheküljel 94.