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PERH-i juhiks pürgib 32 kandidaati

Eesti
PERH-i peahoone.
PERH-i peahoone. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Põhja-Eesti Regionaalhaigla (PERH) juhikonkursile esitas avalduse 32 kandidaati, kellest esimesse vestlusvoori pääses 18.

Kevadel kuulutas regionaalhaigla välja juhatuse esimehe konkursi, sest kümme aastat haiglat juhtinud Agris Peedu ametiaeg saab läbi.

Regionaalhaigla nõukogu esimees Anniki Lai ütles ERR-ile, et konkurss läks planeeritud tempos ning tähtajaks laekus 32 avaldust.

"On väga positiivne, et Eesti ühe olulisema tervishoiuasutuse ja laiemalt Eesti tervishoiu arengus soovib kaasa rääkida nii suur hulk professionaale," lisas Lai.

Esimesse vestlusvooru kutsutakse 18 kandidaati, kelle varasem kogemus ja elulookirjeldus vastavad otsitavale profiilile. Seejärel kohtub vestlusvooru läbinud kandidaatidega regionaalhaigla nõukogu, peab nendega ühise arutelu ning valib välja lõppkandidaadid.

Uue juhi loodab haigla välja valida juuli keskpaigaks. Juhatuse liikme leping sõlmitakse viieks aastaks ning uus juht peab ametisse asuma novembris.

PERH ootab uuelt juhilt muu hulgas vähemalt viieaastast suure organisatsiooni juhtimise kogemust, oskust luua avatud suhtluskultuuri ja väga head avaliku esinemise oskust ning kasuks tuleb kogemus tervishoius või sellega seotud valdkonnas.

Agris Peedu ütles mais ERR-ile, et tema uueks ametiajaks seda tööd enam ei soovi, sest kümme aastat on olnud enam kui piisav aeg ning juhid peavad vahetuma, et anda võimalus uuteks ideedeks.

Toimetaja: Karin Koppel

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