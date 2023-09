Automaksu vastu tuli kokku rekordiline hulk allkirju: 65 565

"Allkirjade kogumine on lõppenud. Järgmise sammuna saadavad algatuse loojad pöördumise koos kogutud allkirjadega riigikogule," seisab rahvaalgatus.ee vastaval lehel.

MTÜ Eesti Autoomanike Liidu ja Simmo Saare juuli keskel algatatud petitsioon jõudis kuu ajaga 50 000 allkirjani. Rahvaalgatuse ekspert Karl-Hendrik Pallo ütles siis ERR-ile, et tegemist on Rahvaalgatuse kõige rohkem allkirju kogunud petitsiooniga.

Autoomanike Liidu liige Veiko Lukmann täpsustas veel, et lisaks on petitsioon.ee keskkonnas kogutud ligi 12 000 allkirja. Lukmann selgitas, et petitsioon.ee keskkonnast koliti rahvaalgatus.ee keskkonda, kuna esimeses ei olnud võimalik oma isikut tuvastada Smart-ID-ga, mis paljude inimeste jaoks oli nende esmane ja eelistatud digiallkirjastamise viis.

Rahandusministeerium käis juulis välja automaksu kaks varianti, ent lõplik automaksu mudel peaks selguma septembris.