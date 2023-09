Galerii: liit andis üle automaksu vastu kogutud ligi 80 000 allkirja

Liidu juhatus saabus Toompeale LaitseRallyParki kollektsiooni kuuluva Ford mudel T-ga, mida toodeti aastatel 1908-1927 ning mis on maailma esimene masstootmises olnud sõiduauto.

Liit andis üle ka kollase vahtralehe ja käigukanginupu. Liidu juhatuse liikme Simmo Saare sõnul sümboliseerib kollane vahtraleht 77 442 allkirja jõudu ja praeguse koalitsiooni olemust.

"Valitsus on veel värske, seega annab vahtraleht märku sellest, et rapsimise asemel on vaja mõelda ja aega võtta. Samas viitab kollane värv selgelt sellele, et koalitsioon on kahe kolmandiku osas vana ehk koltunud – on ju nii peaministripartei kui sotsid valitsusvastutust jaganud ka eelmises valitsuses," ütles Saar.

Lisaks kannab kollane vahtraleht tema sõnul tugevat hoiatavat sõnumit. "See peaministrierakonna värvi vahtraleht on kollane kaart – kui täiendav automaks tuleb, saab selle tasuks olema valijatelt saadav punane kaart ehk 2027. aastal algav puhkus opositsioonis."

Vanal käigukastinupul on skeem nelja edaspidise ja ühe tagurduskäiguga. "Riigikogul on neli aastat ehk neli käiku. Automaks on nüüd see osa, kus tuleb sisse lülitada tagurpidikäik," sõnas Saar.